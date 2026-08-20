Im YouTube-Format "hstrystories" gab Undav einige private Einblicke. Unter anderem sprach der 30-Jährige über seine Lieblingsspeisen, die da wären: Gost u Birinc (eine kurdische Spezialität), Pel (Weinblätter mit Reisfüllung), Lahmacun und Döner.

Beim Plaudern über das Essen ging es irgendwann um Sushi, woraufhin Undav seine Unverträglichkeit von sämtlichen Meeresfrüchten verriet. "Ich darf keine Shrimps essen. Ich habe zweimal eine Allergie bekommen, wäre da zweimal fast gestorben", berichtete Undav. "Da schwillt alles an und die Luft geht weg. Davon hatte ich davor auch noch nie gehört."

Grundsätzlich hat Undav ein Faible für extrem scharfe Gerichte, vor allem beim Döner greift er gerne zum roten Chilipulver. Schärfe wird in sogenannten Scoville gemessen. Bei durchschnittlichen Menschen startet ein Schmerzempfinden bei etwa 2.500 Scoville. Undav habe nach eigener Auskunft aber schon einmal "einen Döner mit drei Millionen Scoville" gegessen.

Daniz Undav startet am Freitag mit dem VfB in die neue Saison

Aktuell bereitet sich Undav mit dem VfB Stuttgart auf die neue Saison vor. Das erste Pflichtspiel steigt am Freitag im DFB-Pokal auswärts gegen Hansa Rostock. Zum Bundesligaauftakt geht es am darauffolgenden Freitag auswärts gegen den amtierenden Doublesieger FC Bayern.

Das Duell wird gleichzeitig die Neuauflage des DFB-Pokalfinals vom vergangenen Mai. Damals gewannen die Münchner souverän mit 3:0 gegen Undavs VfB. Bei der darauffolgenden WM in Nordamerika war Undav einer der wenigen Lichtblicke in der ansonsten enttäuschenden DFB-Auswahl.

Mit einem guten Saisonstart will sich Undav auch dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp empfehlen. Ende September startet die erste Länderspielphase mit insgesamt vier Duellen gegen Griechenland (zweimal), die Niederlande und Serbien.