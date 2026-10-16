Die teilweise durchaus deutlichen Reaktionen von Trainer Vincent Kompany und seinen Teamkollegen beim FC Bayern auf Michael Olises Platzverweis bei Viking Stavanger haben Sky-Experte Dietmar Hamann überrascht und ihn sogar eine Verschwörung gegen den Franzosen wittern lassen.

"Ich hatte das Gefühl, dass einige nur darauf gewartet haben, dass sie mal verbal etwas gegen ihn sagen können, weil er ansonsten keine Angriffsflächen bietet", schrieb er in seiner Kolumne. Er habe sich "über die Reaktion von Trainer Vincent Kompany und einiger Mitspieler, die sehr hart mit ihm ins Gericht gegangen sind, gewundert", ließ er wissen.

Tatsächlich hatte Kompany Olises Handeln nach den ständigen Provokationen von Gegenspieler Zlatko Tripic, der sich im Anschluss sogar für seine Unsportlichkeiten feiern ließ, als "überblöd" bezeichnet: "Er weiß das. Bei solchen Sachen sind wir ganz klar."

Harry Kane wird deutlich - Strafe für Michael Olise vom FC Bayern?

"Man sieht in seinen Augen, dass er das schade findet für die Mannschaft", schilderte der Coach weiter. Es sei in Norwegen "kein Halbfinale oder Finale gewesen, aber solche Sachen entscheiden in einer Saison."

Auch Harry Kane fand deutliche Worte für den Flügelspieler und betonte, dass Olise für die auf seinen Platzverweis folgende Punkteteilung "Verantwortung übernehmen" müsse: "Es war ein Fehler, und die passieren. Er muss daraus lernen."

Olise war gegen Viking Stavanger kurz nach einem taktischen Foul aufgrund eines Ballwurfes ins Gesicht von Tripic in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. In der Folge verspielte der FC Bayern seine zuvor nach 0:2-Rückstand hart erarbeitete 3:2-Führung, kassierte in der 90. Minute den Ausgleich und musste sich nach dem 2:2 in Augsburg erneut mit einem Remis zufrieden geben.

Sportvorstand Max Eberl ließ anschließend sogar offen, ob es sogar noch einen finanziellen Denkzettel in Form einer Geldstrafe für Olise geben könnte. Das werde man "in Ruhe" besprechen, sagte Eberl.

"Wenn ich höre, dass Spieler rausgehen und sagen, das war disziplinlos, schrillen bei mir die Alarmglocken", meinte Hamann zu den Äußerungen der Bayern-Protagonisten Richtung Olise, den er gegenüber Betpack als den "perfekten Flügelspieler" bezeichnete.

Olise wird den Bayern nach seinem Platzverweis auch im wegweisenden CL-Spiel kommende Woche gegen den FC Arsenal fehlen. Im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig dürfte er hingegen in der Startelf stehen - und auf Wiedergutmachung aus sein.

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