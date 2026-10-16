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Michael OliseGetty Images
Jonas Rütten

"Da schrillen bei mir die Alarmglocken!" Dietmar Hamann gefällt Umgang mit Michael Olise beim FC Bayern nicht

Champions League
Bayern München
Viking - Bayern München
Viking
M. Olise
V. Kompany
H. Kane

Die internen Reaktionen beim FC Bayern auf Michael Olises Rot-Fauxpas gegen Viking Stavanger ruft den Verschwörungstheoretiker in Dietmar Hamann hervor.

Die teilweise durchaus deutlichen Reaktionen von Trainer Vincent Kompany und seinen Teamkollegen beim FC Bayern auf Michael Olises Platzverweis bei Viking Stavanger haben Sky-Experte Dietmar Hamann überrascht und ihn sogar eine Verschwörung gegen den Franzosen wittern lassen.

"Ich hatte das Gefühl, dass einige nur darauf gewartet haben, dass sie mal verbal etwas gegen ihn sagen können, weil er ansonsten keine Angriffsflächen bietet", schrieb er in seiner Kolumne. Er habe sich "über die Reaktion von Trainer Vincent Kompany und einiger Mitspieler, die sehr hart mit ihm ins Gericht gegangen sind, gewundert", ließ er wissen.

Tatsächlich hatte Kompany Olises Handeln nach den ständigen Provokationen von Gegenspieler Zlatko Tripic, der sich im Anschluss sogar für seine Unsportlichkeiten feiern ließ, als "überblöd" bezeichnet: "Er weiß das. Bei solchen Sachen sind wir ganz klar."

Harry Kane wird deutlich - Strafe für Michael Olise vom FC Bayern?

"Man sieht in seinen Augen, dass er das schade findet für die Mannschaft", schilderte der Coach weiter. Es sei in Norwegen "kein Halbfinale oder Finale gewesen, aber solche Sachen entscheiden in einer Saison."

Auch Harry Kane fand deutliche Worte für den Flügelspieler und betonte, dass Olise für die auf seinen Platzverweis folgende Punkteteilung "Verantwortung übernehmen" müsse: "Es war ein Fehler, und die passieren. Er muss daraus lernen."

Olise war gegen Viking Stavanger kurz nach einem taktischen Foul aufgrund eines Ballwurfes ins Gesicht von Tripic in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. In der Folge verspielte der FC Bayern seine zuvor nach 0:2-Rückstand hart erarbeitete 3:2-Führung, kassierte in der 90. Minute den Ausgleich und musste sich nach dem 2:2 in Augsburg erneut mit einem Remis zufrieden geben.

Sportvorstand Max Eberl ließ anschließend sogar offen, ob es sogar noch einen finanziellen Denkzettel in Form einer Geldstrafe für Olise geben könnte. Das werde man "in Ruhe" besprechen, sagte Eberl.

"Wenn ich höre, dass Spieler rausgehen und sagen, das war disziplinlos, schrillen bei mir die Alarmglocken", meinte Hamann zu den Äußerungen der Bayern-Protagonisten Richtung Olise, den er gegenüber Betpack als den "perfekten Flügelspieler" bezeichnete.

Olise wird den Bayern nach seinem Platzverweis auch im wegweisenden CL-Spiel kommende Woche gegen den FC Arsenal fehlen. Im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig dürfte er hingegen in der Startelf stehen - und auf Wiedergutmachung aus sein.

Michael OliseGetty Images


Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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