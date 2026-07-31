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"Da gibt es nur eines: Raus aus der WM!" Christian Streich teilt gegen die FIFA und Gianni Infantino aus

Weltmeisterschaft
C. Streich

Christian Streich hat zum Rundumschlag gegen die FIFA und Gianni Infantino ausgeholt. Mit einem WM-Boykott könnte er gut leben.

Eine Weltmeisterschaft ohne Deutschland und weitere europäische Schwergewichte? Christian Streich hätte damit kein Problem - sofern der Weltverband FIFA seine Investoren-Pläne rund um die WM und weitere FIFA-Turniere tatsächlich umsetzen sollte.

"Da gibt es nur eines: Raus aus der WM!", sagte der ehemalige Trainer des SC Freiburg bei Sky. "Dann gibt es halt nur eine Europameisterschaft", fügte der 61-Jährige hinzu.

Sollte dieses Szenario tatsächlich eintreten, wäre dies aus Sicht von Streich gleichwohl "total schade", wie er betonte: "Was gibt es schöneres als Kap Verde gegen Argentinien oder Deutschland gegen Brasilien?" Die Vorgänge rund um die FIFA-Pläne hält Streich für "hochgradig korrupt: Das sind mafiöse Strukturen. Da muss man sich mit allem wehren."

Die FIFA plant, Anteile der Fußball-WM und weiterer Turniere an private Investoren zu verkaufen. Die Europäische Fußball-Union hatte einen Boykott von FIFA-Turnieren angekündigt, sollte der Weltverband sein Vorhaben tatsächlich umsetzen.

Auch Asien dagegen: FIFA-Plan vor dem Aus

Auch weitere Verbände wie die CONCACAF (Nord- und Mittelamerika und Karibik) sowie die AFC (Asien) lehnen die FIFA-Pläne ab, somit würde FIFA-Präsident Gianni Infantino die nötige Zustimmung unter den FIFA-Mitgliedsverbänden für seinen angedachten Deal fehlen.

Der Afrikanische Fußballverband CAF zeigte sich hingegen offen. Streich sprach vor diesem Hintergrund von "Erpressung": Für einen Präsidenten in einem "kleinen afrikanischen Land" sei es angesichts der Möglichkeit, "20 bis 30 Millionen auf einmal zu kriegen", schwer, nein zu sagen.

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