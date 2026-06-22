Curaçao gegen die Elfenbeinküste – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe E Philadelphia Stadium

Das Spiel Curaçao gegen die Elfenbeinküste beginnt am 25. Juni 2026 um 16:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Hintergrund und weitere Einblicke

Curaçao lebt noch. Nach dem 0:0 gegen Ecuador am Samstag in Kansas City kann die Mannschaft von Dick Advocaat noch die K.o.-Runde erreichen. Torhüter Eloy Room parierte 15 Mal und sicherte so das Remis gegen ein Team, das in der Rangliste mehr als 50 Plätze vor Curaçao steht. Dabei hatte Curaçao zum Auftakt 1:7 gegen Deutschland verloren.

Die Ivorer starteten mit einem 1:0-Sieg über Ecuador dank eines späten Treffers von Yan Diomande. Am zweiten Spieltag kassierten sie in der Nachspielzeit ein Gegentor und verloren 1:2 gegen Deutschland.

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Die Schlüsselspieler und der Trainer von Curaçao

Der erfahrene niederländische Trainer Dick Advocaat führt den Inselstaat bei seinem WM-Debüt. Gervane Kastaneer war mit fünf Toren wichtig in der Qualifikation, Leandro Bacuna, früher bei Aston Villa, lieferte drei Vorlagen. In Amerika könnten sie pragmatisch spielen, und Torhüter Room dürfte erneut viel zu tun bekommen.

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Die Schlüsselspieler und der Trainer der Elfenbeinküste

Man-United-Flügelspieler Amad Diallo brauchte eine Weile, um sich bei Old Trafford einen Stammplatz zu sichern, doch nun blüht er unter Michael Carrick auf. Auch der ehemalige Brighton-Stürmer Simon Adingra ist entscheidend für das Offensivspiel der Mannschaft. Der Spieler von Monaco ist von Sunderland nach Frankreich ausgeliehen.

Im Mittelfeld lenkt Al-Ahli-Profi Franck Kessie das Spiel. Sporting Lissabon Abwehrtalent Ousmane Diomande zählt zu den jungen Verteidigern, die man im Weltfußball beobachten sollte. Sein Namensvetter Yan Diomande, erst 19 Jahre alt, zählt zu den begehrtesten Flügelstürmern Europas. Medien rechnen damit, dass er RB Leipzig diesen Sommer für eine hohe Ablösesumme verlässt.

Emerse Faé übernahm nach dem chaotischen Triumph bei der AFCON 2023 das Amt des Cheftrainers und machte die ivorische Mannschaft zu einer defensiv zuverlässigeren Einheit. Faé stellte auf eine diszipliniertere, defensivere Formation um, wobei Innenverteidiger Evan Ndicka eine tragende Säule ist.

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Voraussichtliche Aufstellung der Elfenbeinküste

Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Sangare, Oulai; Amad, Bonny, Diomande.

Voraussichtliche Aufstellung von Curaçao

Room; Brenet, Gaari, Obispo, Floranus, Fonville; Chong, Comenencia, Bacuna, Bacuna; Locadia.

26-köpfiger Kader von Curaçao

Torhüter: Tyrick Bodak (SC Telstar), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Eloy Room (Miami FC).

Verteidiger: Riechedly Bazoer (Konyaspor), Joshua Brenet (Kayserispor), Roshon Van Eijma (RKC Waalwijk), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC Nijmegen), Jurien Gaari (Abha Club), Armando Obispo (PSV Eindhoven), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Mittelfeld: Juninho Bacuna (FC Volendam), Leandro Bacuna (Igdir), Livano Comenencia (FC Zürich), Kevin Felida (FC Den Bosch), Ar'Jany Martha (Rotherham United), Tyrese Noslin (SC Telstar), Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk).

Stürmer: Jeremy Antonisse (AE Kifisia), Tahith Chong (Sheffield United), Kenji Gorré (Maccabi Haifa), Sontje Hansen (Middlesbrough), Gervane Kastaneer (Terengganu FC), Brandley Kuwas (FC Volendam), Jürgen Locadia (Miami FC), Jearl Margaritha (SK Beveren).

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26-köpfiger Kader der Elfenbeinküste

Torhüter: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos).

Verteidiger: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Christopher Operi (Istanbul Başakşehir), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Racing Straßburg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossonou (Atalanta), Evan Ndicka (AS Rom), Wilfried Singo (Galatasaray).

Mittelfeld: Seko Fofana (Stade Rennais), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessie (Al Ahli), Christ Oulai (Trabzonspor), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (NK Maribor).

Stürmer: Simon Adingra (AS Monaco), Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand), Amad Diallo (Manchester United), Oumar Diakite (Cercle Brügge), Yan Diomande (RB Leipzig), Evann Guessand (Aston Villa), Nicolas Pépé (Villarreal), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza).

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Team-News & Aufstellungen

Nationaltrainer Emerse Faé meldet vor dem Spiel keine Verletzten oder Gesperrten. Eine voraussichtliche Startelf steht noch nicht fest, doch Faé will eine starke Mannschaft aufbieten, weil die Qualifikation nahe ist. Kurz vor dem Anpfiff folgen weitere Infos, sobald die Aufstellung feststeht.

Auch für Curaçaos Trainer Dick Advocaat liegen laut den verfügbaren Informationen keine Angaben zu Verletzungen oder Sperren vor. Vor dem Duell in Philadelphia veröffentlichte er noch keine bestätigte Aufstellung. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen im Vorfeld des Spiels.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Elfenbeinküste in Topform

Die Elfenbeinküste reist mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen nach Philadelphia. Zuletzt gewann sie am 14. Juni 1:0 gegen Ecuador, dank eines Treffers von Amad Diallo in der 90. Minute. Zuvor besiegten sie am 4. Juni im Freundschaftsspiel Frankreich 2:1, schlugen Schottland 1:0 und bezwangen im März die Republik Korea 4:0. Ihre einzige Niederlage in dieser Serie kassierten sie im Januar beim Afrika-Cup gegen Ägypten (2:3). In diesen fünf Spielen erzielten die "Elefanten" neun Tore und kassierten sechs Gegentreffer.

Die jüngste Bilanz von Curaçao zeigt ein anderes Bild. Die Mannschaft von Advocaat verlor vier der letzten fünf Spiele. Der einzige Sieg war ein 4:0 im Testspiel gegen Aruba am 7. Juni. Curaçao startete am 14. Juni mit einer 1:7-Niederlage gegen Deutschland in die WM-Kampagne. Vor dem Turnier verlor die Auswahl 1:4 gegen Schottland, 1:5 gegen Australien und 0:2 gegen China. In diesen fünf Spielen erzielte Curaçao fünf Tore und kassierte 18.

Direkte Begegnungen

Es gibt keine bisherigen Begegnungen zwischen Curaçao und der Elfenbeinküste. Das Spiel der Gruppe E in Philadelphia ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen bei einer WM.

Tabellenstand

In Gruppe E belegt die Elfenbeinküste aktuell Platz zwei, Curaçao steht vor dem letzten Gruppenspiel auf Rang vier.