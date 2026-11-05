Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
team-logoHoffenheim
Ansehen auf RTL+
Unterstützt von

Crystal Palace vs. Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Crystal Palace - Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim
Europa League

In der Europa League spielt Crystal Palace gegen Hoffenheim. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.
  • Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandRTL+
BelgienVOOsport World
ÖsterreichSky Austria
SchweizBlue Sport
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Anstoßzeit

crest
Europa League - Spielwoche 4
Selhurst Park

Das Spiel zwischen Crystal Palace und Hoffenheim beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Crystal Palace vs. Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Europa-League-Spiel zwischen Crystal Palace und Hoffenheim wird in Deutschland live auf RTL+ übertragen. Über den Streaming-Dienst kann die Partie in voller Länge verfolgt werden.

Themen der Woche: Was war bei Crystal Palace und Hoffenheim los?

Crystal Palace kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Die jüngste Partie war die 2:0-Niederlage in der Premier League gegen Tottenham Hotspur. Zuvor gab es ein 5:0-Debakel gegen Brighton sowie ein 2:2 in der Europa League gegen Beşiktaş. Als Lichtblick gilt das 1:0 im EFL-Pokal gegen Fulham. Insgesamt erzielte Palace in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte zehn.

Hoffenheim weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden auf. Zuletzt verlor die Mannschaft in der Bundesliga mit 2:0 gegen Werder Bremen. Besonders positiv sticht der 3:0-Sieg in der Europa League gegen Lyon heraus sowie ein 3:0-Erfolg in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Hoffenheim erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte vier.

CRY

CRY - Form

BHA
N5-0
BJK
U2-2
NEW
N0-2
FUL
S0-1
TOT
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
3/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
TSG

TSG - Form

BMG
S1-2
OL
S3-0
B04
S3-0
HSK
N1-1
SVW
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Crystal Palace vs Hoffenheim Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Sage

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Form

CRY

CRY - Form

BHA
N5-0
BJK
U2-2
NEW
N0-2
FUL
S0-1
TOT
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
3/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
TSG

TSG - Form

BMG
S1-2
OL
S3-0
B04
S3-0
HSK
N1-1
SVW
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Bilanz direkte Duelle

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen