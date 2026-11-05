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Crystal Palace vs. Hoffenheim: Anstoßzeit

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 12:45 Selhurst Park

Das Spiel zwischen Crystal Palace und Hoffenheim beginnt am 05.11.2026, 18:45.

Crystal Palace vs. Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt im TV und Livestream?

Das Europa-League-Spiel zwischen Crystal Palace und Hoffenheim wird in Deutschland live auf RTL+ übertragen. Über den Streaming-Dienst kann die Partie in voller Länge verfolgt werden.

Themen der Woche: Was war bei Crystal Palace und Hoffenheim los?

Crystal Palace kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Spiel. Die jüngste Partie war die 2:0-Niederlage in der Premier League gegen Tottenham Hotspur. Zuvor gab es ein 5:0-Debakel gegen Brighton sowie ein 2:2 in der Europa League gegen Beşiktaş. Als Lichtblick gilt das 1:0 im EFL-Pokal gegen Fulham. Insgesamt erzielte Palace in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte zehn.

Hoffenheim weist aus den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, eine Niederlage und ein Unentschieden auf. Zuletzt verlor die Mannschaft in der Bundesliga mit 2:0 gegen Werder Bremen. Besonders positiv sticht der 3:0-Sieg in der Europa League gegen Lyon heraus sowie ein 3:0-Erfolg in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen. Hoffenheim erzielte in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierte vier.

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Aufstellungen

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Form

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Bilanz direkte Duelle

Crystal Palace vs. Hoffenheim: Die Tabellen