Crystal Palace gegen Real Sociedad mit einem VPN sehen

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Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem gewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem gewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Anbieter aufrufen. Besuchen Sie die Website des Rechteinhabers oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Selhurst Park

Crystal Palace empfängt Real Sociedad im Londoner Selhurst Park zu einem Europa-League-Spiel, in dem beide Klubs ein Erfolgserlebnis brauchen.

Thomas Frank geht mit seiner Mannschaft nach einer 2:3-Niederlage in der Premier League bei Coventry City am 21. November in die Partie. Palace hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren, und Frank wartet seit seinem Amtsantritt noch auf sein erstes Erfolgserlebnis.

Im vorherigen Europapokalspiel am 5. November trennte sich Palace 1:1 von Hoffenheim. In der Europa-League-Tabelle steht der Klub auf Platz 21, weshalb zu Hause jeder Punkt zählt.

Auch Real Sociedad reist unter Pellegrino Matarazzo mit Sorgen an. Die Mannschaft verlor am 22. November in LaLiga bei Racing Santander mit 2:3. Damit endete eine gute Serie, zu der auch ein 1:0-Sieg gegen Rayo Vallecano gehört hatte.

Das baskische Team spielte in seiner letzten Europa-League-Partie ebenfalls 1:1 gegen Lyon und steht im Wettbewerb auf Platz 20, nur einen Rang vor Palace. Beide Klubs müssen sich steigern, um in der Tabelle nach oben zu klettern.

Hier erfahren Sie alles Wichtige zum Spiel, von der Personallage bis zur jüngsten Form.

Personal und Kader