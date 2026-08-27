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Crystal Palace gegen Manchester City, Premier-League-Vorschau: Alles, was ihr wissen müsst

Crystal Palace - Manchester City
Premier League
Crystal Palace
Manchester City

Umfassende Spielvorschau auf Crystal Palace gegen Manchester City in der Premier League. Wir analysieren die Ergebnisse des ersten Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor dem Duell am Freitagabend im Selhurst Park.

Crystal Palace gegen Manchester City: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 2
Selhurst Park

Crystal Palace und Manchester City stoßen am 28. August 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) an.

FBL-ENG-PR-EVERTON-CRYSTAL PALACEGetty Images

Flutlicht in London am 2. Spieltag

Crystal Palace kehrt am 2. Spieltag für das Duell mit Manchester City unter dem Flutlicht am Freitagabend in den Selhurst Park zurück. Nach gegensätzlichen Ergebnissen zum Auftakt will Palace die lautstarke Atmosphäre im eigenen Stadion nutzen, um den Rhythmus von City zu stören und die ersten Punkte der Saison zu holen. Für die Gäste bietet die Freitagsreise in den Süden Londons früh die Chance, auswärts Konstanz in ihre Siege zu bringen und ihre Position in der Spitzengruppe zu festigen.

Everton v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Palace will nach der Niederlage gegen Everton zu Hause zurückschlagen

Palace von Pierre Sage geht in den Freitagabend mit dem festen Willen, nach der harten 0:2-Auswärtsniederlage gegen Everton im Hill Dickinson Stadium am 1. Spieltag zurückzuschlagen. Palace geriet durch Tore von Kiernan Dewsbury-Hall und Thierno Barry in der ersten Halbzeit in Rückstand und konnte seine offensiven Wechsel nach der Pause trotz erzeugtem Druck nicht nutzen. Zurück im Selhurst Park will Sage an der defensiven Ordnung der Mannschaft feilen und auf Jean-Philippe Mateta, Daichi Kamada und Adam Wharton setzen, um mit schnellen Umschaltmomenten Citys Hintermannschaft zu überraschen.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images

Spätes Comeback-Spektakel von Manchester City gegen Bournemouth

Manchester City von Enzo Maresca reist mit echtem Schwung aus der Schlussphase nach London, nachdem am 23. August im Etihad Stadium ein dramatischer 2:1-Comebacksieg gegen AFC Bournemouth gelungen war. Nachdem Marcus Tavernier die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung gebracht hatte, erhöhte City in der Schlussviertelstunde den Druck massiv. Verteidiger Marc Guéhi glich in der 83. Minute gegen seinen früheren Klub aus, ehe Joško Gvardiol in der 90. Minute den Siegtreffer erzielte und damit alle drei Punkte sicherte. City will diesen unerbittlichen Geist mit nach Südlondon nehmen, während Erling Haaland und Phil Foden den Angriff durch das Zentrum anführen.

Direkter Vergleich: City-Vorteil trifft auf Selhurst-Widerstand

Historisch gesehen hatte Manchester City in diesem Duell meist die Oberhand und gewann das jüngste Ligaduell im Mai 2026 dank Treffern von Antoine Semenyo, Omar Marmoush und Savinho mit 3:0. Begegnungen im Selhurst Park erwiesen sich für Citys Mittelfeld jedoch oft als physisch fordernd, während Palace historisch immer wieder mit schnellen Kontern Erfolg hatte. Da beide Teams taktisch nur Nuancen trennen, verspricht das Duell am Freitag, die Rotationsstrategien beider Trainer und die Frühform der Saison auf die Probe zu stellen.

Mögliche Startaufstellungen

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Tomiyasu; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; McNeil, Nketiah; Mateta

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Khusanov, Dias, Gvardiol; Kovacic, Guehi; Foden, O'Reilly, Semenyo; Haaland

Team-News & Kader

Crystal Palace vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Aufstellung
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-2-3-1
1D. Henderson6J. Canvot30O. Mingueza26C. Richards18D. Kamada9E. Nketiah11D. McNeil2D. Munoz20A. Wharton3T. Mitchell14J. Mateta1G. Donnarumma45A. Khusanov82R. Lewis24J. Gvardiol3R. Dias8M. Kovacic47P. Foden33N. O'Reilly6M. Guehi42A. Semenyo9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
3-4-2-1
Crystal Palace

Startelf

Manchester City

Trainer

  • P. Sage
  • E. Maresca

Crystal-Palace-Cheftrainer Pierre Sage hat einen bestätigten Ausfall zu verkraften, Verteidiger Chadi Riad steht verletzt auf der Liste. Sperren gibt es bei der Heimelf nicht, und eine wahrscheinliche Aufstellung wurde vor dem Anpfiff noch nicht bestätigt. Nähere Updates werden näher am Spiel ergänzt.

Manchester-City-Trainer Enzo Maresca hat mit zwei Verletzungssorgen zu tun. Jeremy Doku und Elliot Anderson werden beide als nicht verfügbar geführt. Andersons Fitness steht nach seiner frühen Auswechslung gegen Bournemouth im Fokus, doch Maresca hat versucht, die Sorgen um den Zustand des Mittelfeldspielers nach dessen Ankunft von Nottingham Forest für 116 Mio. £ zu zerstreuen. Keine Sperren betreffen den Kader der Gäste, und eine bestätigte voraussichtliche Startelf wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht.

Form

CRY

CRY - Form

RCL
N3-0
ULA
S3-1
FUL
S1-2
SCF
N3-0
EVE
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
5/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MCI

MCI - Form

INT
N1-1
KLA
S1-3
ATM
S3-1
ARS
N3-0
BOU
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Crystal Palace hat aus den vergangenen fünf Pflicht- und Testspielen einen Sieg und zwei Niederlagen verbucht, wobei das einzige Pflichtspielergebnis in diesem Lauf die 0:2-Niederlage in der Premier League gegen Everton am 22. August war. Palace verlor am 15. August außerdem ein Testspiel gegen Freiburg mit 0:3. Die beiden Siege gelangen in Freundschaftsspielen, ein 2:1 bei Fulham am 7. August und ein 3:1 gegen Al-Ula FC am 31. Juli, wobei es Ende Juli auch eine 0:3-Niederlage gegen Lens gab. Palace erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte acht.

Manchester City reist mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien an. Der jüngste Auftritt war der auf dramatische Weise gesicherte 2:1-Sieg in der Premier League gegen Bournemouth am 23. August. Davor verlor City am 16. August im Community Shield mit 0:3 gegen Arsenal. Am 9. August gewann die Mannschaft ein Testspiel gegen Atlético Madrid mit 3:1 und besiegte am 5. August eine K-League-All-Stars-Auswahl ebenfalls mit 3:1, spielte zuvor in der Vorbereitung aber 1:1 gegen Inter. City erzielte in den fünf Spielen zehn Tore und kassierte sechs.

Direkter Vergleich

Head to Head

Crystal PalaceUnentschiedenManchester City
1
1
3
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
END
England FA Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
5
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
5Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 13. Mai 2026 statt, als Manchester City Crystal Palace im Etihad Stadium in der Premier League mit 3:0 besiegte. In den letzten fünf direkten Duellen hat City mit vier Siegen gegenüber einem von Palace klar die Nase vorn, Unentschieden gab es in diesem Lauf keine. Den einzigen Sieg von Palace gab es in einem FA-Cup-Duell am 17. Mai 2025, als City im Selhurst Park mit 1:0 besiegt wurde. Die anderen drei Premier-League-Duelle in diesem Datensatz brachten im Dezember 2025 einen 3:0-Auswärtssieg von City im Selhurst Park, im April 2025 einen 5:2-Sieg von City im Etihad und im Dezember 2024 ein 2:2 im Selhurst Park.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
5
HullHullHUL
110020+23
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
N
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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