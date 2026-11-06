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Crystal Palace gegen Liverpool: Premier-League-Vorschau auf ein angeschlagenes Liverpool im neu belebten Hexenkessel von Selhurst

Crystal Palace - Liverpool
Premier League
Crystal Palace
Liverpool

Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Arsenal und Fenerbahçe, die ungewohnte Schwächen in der Defensive offenlegten, reist Liverpool am Sonntag in den Selhurst Park. Gegen Crystal Palace, das der Erfolg auf europäischer Bühne am Donnerstag gegen Hoffenheim beflügelt hat, will Liverpool im nationalen Titelrennen wieder Fahrt aufnehmen.

Crystal Palace gegen Liverpool: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 10
Selhurst Park

Defensive Selbstkritik trifft auf die Gefahr einer Überraschung im Selhurst Park

Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Am Sonntagnachmittag steht im Süden Londons für beide Trainer eine wichtige taktische Prüfung an: Andoni Iraola und Pierre Sage wollen ihre jeweiligen Ligakampagnen stabilisieren. Liverpool hat in der vergangenen Woche einen jähen Dämpfer erlebt. Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Arsenal an der Anfield Road in einem hart umkämpften Spitzenspiel geriet der Klub am Mittwochabend in Istanbul erneut ins Straucheln: Bei der 2:3-Niederlage gegen Fenerbahçe in der Champions League gab Liverpool zweimal eine Führung aus der Hand. Es war bereits das dritte Europapokalspiel in Folge, in dem Liverpool drei Gegentore kassierte. Damit wächst der Druck auf Iraola, die Defensive bei Umschaltsituationen in seinem laufintensiven System zu stabilisieren. 

Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Diese Verunsicherung will Crystal Palace unter Pierre Sage ausnutzen. Palace steckt in der Liga in einer schwierigen Phase. Hinzu kommt, dass Jean-Philippe Mateta nach seiner Roten Karte in der 13. Minute bei Tottenham nun eine Sperre von drei Spielen antritt. Am Donnerstagabend konnte die Mannschaft jedoch Selbstvertrauen tanken: Im Selhurst Park erkämpfte sich Palace einen 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim in der Europa League.

Mehr dazu: „Das ist nicht tragbar!“: Virgil van Dijk warnt Liverpool nach dem nächsten Defensiv-Albtraum gegen Fenerbahçe eindringlich

Team-News & Kader

Crystal Palace vs Liverpool Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Aufstellung
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
D. HendersonD. HendersonC. RichardsC. RichardsA. DisasiA. DisasiJ. CanvotJ. CanvotT. MitchellT. MitchellD. KamadaD. KamadaA. WhartonA. WhartonYéremy PinoYéremy PinoO. MinguezaO. MinguezaD. McNeilD. McNeilE. GuessandE. GuessandA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkJérémy JacquetJérémy JacquetR. AraujoR. AraujoM. KerkezM. KerkezA. Mac AllisterA. Mac AllisterC. GakpoC. GakpoB. BarcolaB. BarcolaT. NyoniT. NyoniF. WirtzF. WirtzA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-4-2-1
Crystal Palace

Startelf

Liverpool

Trainer

  • P. Sage
  • A. Iraola

Form

CRY

CRY - Form

BJK
U2-2
NEW
N0-2
FUL
S0-1
TOT
N2-0
TSG
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LIV

LIV - Form

VIL
S4-3
BHA
S2-0
CHE
S1-1
ARS
N0-1
FB
N3-2
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direkter Vergleich

Head to Head

Crystal PalaceUnentschiedenLiverpool
3
1
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
England EFL Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
England Community Shield
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
9Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
9801145+924
S
S
S
S
N
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
N
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
S
N
S
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
95131915+416
S
N
S
S
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
N
S
S
N
S
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
S
U
N
U
S
7
EvertonEvertonEVE
934299013
S
N
N
U
S
8
BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
S
S
S
N
N
9
TottenhamTottenhamTOT
93331010012
S
S
S
U
N
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
U
S
S
U
S
11
HullHullHUL
92521110+111
U
U
N
U
N
12
LeedsLeedsLEE
925298+111
N
U
U
N
U
13
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
N
S
N
N
S
14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
U
U
N
S
N
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
U
S
S
N
U
16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
S
N
N
S
S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
N
N
U
U
U
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
N
N
N
S
U
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
N
U
N
N
N
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
N
U
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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