Crystal Palace gegen Liverpool: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 09:00 Selhurst Park

Defensive Selbstkritik trifft auf die Gefahr einer Überraschung im Selhurst Park

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Am Sonntagnachmittag steht im Süden Londons für beide Trainer eine wichtige taktische Prüfung an: Andoni Iraola und Pierre Sage wollen ihre jeweiligen Ligakampagnen stabilisieren. Liverpool hat in der vergangenen Woche einen jähen Dämpfer erlebt. Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Arsenal an der Anfield Road in einem hart umkämpften Spitzenspiel geriet der Klub am Mittwochabend in Istanbul erneut ins Straucheln: Bei der 2:3-Niederlage gegen Fenerbahçe in der Champions League gab Liverpool zweimal eine Führung aus der Hand. Es war bereits das dritte Europapokalspiel in Folge, in dem Liverpool drei Gegentore kassierte. Damit wächst der Druck auf Iraola, die Defensive bei Umschaltsituationen in seinem laufintensiven System zu stabilisieren.

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Diese Verunsicherung will Crystal Palace unter Pierre Sage ausnutzen. Palace steckt in der Liga in einer schwierigen Phase. Hinzu kommt, dass Jean-Philippe Mateta nach seiner Roten Karte in der 13. Minute bei Tottenham nun eine Sperre von drei Spielen antritt. Am Donnerstagabend konnte die Mannschaft jedoch Selbstvertrauen tanken: Im Selhurst Park erkämpfte sich Palace einen 1:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim in der Europa League.

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