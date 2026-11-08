So sehen Sie Crystal Palace gegen Liverpool mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Dienstleister und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Übertragungspartner auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 09:00 Selhurst Park

Crystal Palace empfängt Liverpool am 10. Spieltag der Premier League im Selhurst Park. Die Mannschaft von Andoni Iraola will dabei ihre Ungeschlagen-Serie bei Auswärtsspielen in der höchsten Spielklasse in dieser Saison ausbauen.

Crystal Palace steckt in der Liga in einer schwierigen Phase und hat seine letzten beiden Premier-League-Spiele verloren, ohne ein Tor zu erzielen. In Europa war die Mannschaft von Pierre Sage konkurrenzfähiger und holte in der Europa League zwei Unentschieden in Folge. Die Leistungen in der Liga haben jedoch weiterhin Priorität.

Liverpool geht nach einer 2:3-Niederlage gegen Fenerbahce in der Champions League unter der Woche ins Wochenende. Nach dem 0:1 gegen Arsenal in der Premier League war es wettbewerbsübergreifend die zweite Niederlage in Folge. Allerdings holte Liverpool in dieser Saison zehn seiner 15 Ligapunkte auswärts. Das unterstreicht die Qualität, die Iraola für Spiele abseits der Anfield Road entwickelt hat.

Alexander Isak ist Liverpools größte Gefahr im Angriff bei der Reise nach Süd-London. Der schwedische Nationalspieler erzielte gegen Fenerbahce sein siebtes Saisontor und traf in zwei seiner letzten drei Premier-League-Einsätze gegen Palace. Allerdings ist der Selhurst Park das Premier-League-Stadion, in dem er am häufigsten gespielt hat, ohne ein Tor zu erzielen.

Bradley Barcola, der für 123 Millionen Pfund von PSG verpflichtet wurde, gibt Liverpools Angriff eine weitere Option. Der französische Flügelspieler räumte ein, dass er in England noch nicht seine Bestform erreicht hat. Alle drei seiner Tore für den Klub erzielte er in einer einzigen Europapokal-Partie. Iraola hat Barcola als Alternative zu Isak und Cody Gakpo in einer zentralen Rolle ausprobiert und verschafft Liverpool damit zusätzliche taktische Flexibilität.

Jeremie Frimpong fällt für Liverpool aus, nachdem er sich im vergangenen Monat gegen Brentford eine Muskelverletzung zugezogen hat. Wegen dieses Rückschlags steht er auch nicht im Kader der Niederlande für die Länderspiele im November. Sein Ausfall lässt Liverpool für diese Partie auf der Rechtsverteidigerposition nur wenige Optionen.

Alle Informationen dazu, wie Sie Crystal Palace gegen Liverpool live sehen können, finden Sie im Folgenden.

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