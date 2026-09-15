Crystal Palace gegen Lech Poznan in der Europa League: Alles, was ihr wissen müsst

Europa League - Spielwoche 1 17. Sept. 2026 - 15:00 Selhurst Park

Crystal Palace gegen Lech Poznań beginnt am 17. Sept. 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Crystal Palace gegen Lech Poznań: Europa-League-Vorschau

Der Gewinner der UEFA Conference League aus der vergangenen Saison, Crystal Palace, beginnt die UEFA-Europa-League-Saison in London gegen den polnischen Klub Lech Poznań.

Palace muss seine Heimform verbessern

Crystal Palace stellt sich noch immer auf die Zeit nach Oliver Glasner ein, der dem Klub mit dem FA Cup 2025 den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte bescherte und anschließend mit dem Triumph in der Conference League 2026 nachlegte. Nach zwei Siegen in Folge verlor Palace zu Hause mit 2:3 gegen Aufsteiger Ipswich, was bedeutet, dass der Klub nur eines seiner letzten fünf Spiele im Selhurst Park gewonnen hat. Daichi Kamada war an vier Toren in den letzten drei Spielen von Palace beteiligt, darunter drei Vorlagen, sodass der japanische Spielmacher für die Londoner von Pierre Sage eine Schlüsselrolle einnehmen wird, die mit nur drei Punkten aus vier Partien schlecht in die Premier League gestartet sind.

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Bei Lech Poznań endete am Samstag die Serie von neun ungeschlagenen Pflichtspielen, als die Mannschaft in der polnischen Ekstraklasa mit 1:2 gegen Górnik Zabrze verlor. Lech gewann seine beiden Qualifikationsduelle in der UEL mit Gesamtergebnissen von 6:0 und 9:2, und nachdem der Klub fünf seiner letzten sechs Europapokal-Auswärtsspiele gewonnen hat (U1), reist er mit reichlich Selbstvertrauen nach London.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Zwölf der letzten 14 Pflichtspiele von Palace endeten mit mehr als 2,5 Toren.

Palace hat in fünf seiner letzten sechs europäischen Heimspiele mindestens zwei Tore erzielt.

Die letzten fünf Spiele von Lech waren allesamt enge Partien, keines davon wurde mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen.

Lech hat in 15 aufeinanderfolgenden europäischen Auswärtsspielen getroffen.

Poznań hat in vier UEL-Qualifikationsspielen 15 Tore erzielt.

Patrik Wålemark erzielte vier Tore in den letzten drei UEL-Qualifikationsspielen von Lech Poznań.

Palace muss weiterhin auf das Offensivtrio Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta und Ismaïla Sarr verzichten, während Ali Gholizadeh bei Lech Poznań seit Mai nicht gespielt hat.

Voraussichtliche Aufstellungen

Palace (3421): Benitez; Richards, Disasi, Amahor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Kamada, Pino; Strand Larsen.

Poznań (442): Lis; Pereira, Skrzypczak, Monka, Gurgul; Walemark, Murawski, Berggren, Sayyadmanesh; Ishak, Rodriguez.

Teamnews & Kader

Die Optionen von Pierre Sage sind vor diesem Spiel begrenzt. Eine wahrscheinliche Aufstellung wurde noch nicht bestätigt, und der Klub hat keine offiziellen Informationen zu Verletzungen oder Sperren für diese Partie veröffentlicht. Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Auch Niels Frederiksen hat bei Lech Poznan seinen Kader oder seine Verletztenliste noch nicht bestätigt. Sperren wurden nicht gemeldet. Weitere Teamnews werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Crystal Palace hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 2:3-Niederlage in der Premier League gegen Ipswich Town am 12. September, bei der ein spätes Tor die Partie entschied. Davor besiegte Palace Middlesbrough im Carabao Cup mit 3:0 und gewann in der Premier League mit 3:2 bei Fulham, nachdem es zuvor mit 1:4 gegen Manchester City und 0:2 gegen Everton verloren hatte. In diesen fünf Spielen erzielte Palace neun Tore und kassierte zehn.

Lech Poznan hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren, bei einem Unentschieden. Der jüngste Auftritt endete am 12. September mit einer 1:2-Niederlage in der Ekstraklasa gegen Gornik Zabrze. Davor gab es in der Liga aufeinanderfolgende Siege gegen Rakow Czestochowa mit 1:0 und Jagiellonia Bialystok mit 2:1, dazu ein 3:2-Auswärtssieg bei Widzew Lodz und ein 2:2 gegen Thun in der Europa-League-Qualifikation. Lech erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sechs.

Direkter Vergleich

Für dieses Duell zwischen Crystal Palace und Lech Poznan liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor.

Tabelle

In der Europa-League-Tabelle gehen Crystal Palace und Lech Poznan beide als Tabellenführer in dieses Spiel.