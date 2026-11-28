So seht Ihr Crystal Palace gegen Hull City mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Anbieter auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportrechteinhabers.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:05 Selhurst Park

Crystal Palace empfängt Hull City am Sonntag im Londoner Selhurst Park zu einem Premier-League-Spiel, bei dem es im Tabellenkeller um viel geht.

Für die Mannschaft von Thomas Frank ist die Lage dringlicher. Palace steht auf Platz 20, und Franks erstes Ligaspiel als Trainer endete am 21. November mit einer 2:3-Niederlage bei Coventry City.

Am Donnerstag hellte sich die Stimmung auf. Palace besiegte Real Sociedad in der Europa League mit 2:1, nachdem Mamadou Sarr die Spanier in der 66. Minute in Führung gebracht hatte.

Jean-Philippe Mateta glich nach dem Platzverweis für Jon Martin per Elfmeter aus, und Dwight McNeil erzielte nach einem Fallrückzieher von Jorgen Strand Larsen den Siegtreffer. Es war Franks erster Sieg seit seinem Amtsantritt. Dean Henderson parierte sechs Schüsse.

Hull reist in deutlich besserer Verfassung an und steht unter Sergej Jakirovic auf Platz elf. Am 22. November gewann die Mannschaft mit 2:0 gegen Brighton & Hove Albion, nachdem sie zuvor drei Spiele lang nur Unentschieden und Niederlagen verbucht hatte.

Palace hat nach dem Europapokalabend wenig Zeit zur Erholung. Hull dürfte sich Chancen ausrechnen, eine Mannschaft zu fordern, die in der Liga noch auf Punkte wartet.

Hier findet Ihr vor dem Anpfiff alles Wichtige zur Übertragung, zum Personal und zur jüngsten Form.

Personal und Kader