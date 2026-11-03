Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
team-logoHoffenheim
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Unterstützt von

Crystal Palace gegen Hoffenheim: Alles Wissenswerte zum Europa-League-Spiel

Crystal Palace - Hoffenheim
Crystal Palace
Hoffenheim
Europa League
Yéremy Pino

Umfassende Vorschau auf das Europa-League-Spiel zwischen Crystal Palace und Hoffenheim im Selhurst Park. Wir sprechen über die Personallage, Taktik, Formkurven und mehr.

Crystal Palace gegen Hoffenheim: Vorschau auf das Europa-League-Spiel

crest
Europa League - Spielwoche 4
Selhurst Park

Crystal Palace empfängt Hoffenheim in der Europa League im Selhurst Park. Das Team von Pierre Sage will sich dabei von seiner schwachen Ergebnisserie in der Premier League ablenken. Die Partie beginnt am Donnerstag, dem 5. November, um 13.45 Uhr EST beziehungsweise 17.45 Uhr GMT.

Crystal Palace kommt in der Premier League nicht in Schwung

In der Liga läuft es für Palace schlecht. Nach drei Premier-League-Niederlagen in Folge steht der Klub mit sieben Punkten aus neun Spielen auf einem Abstiegsplatz, wenn auch nur wegen der Tordifferenz. Das Team von Pierre Sage zeigt sehr unterschiedliche Gesichter und liefert in den Pokalwettbewerben gelegentlich beeindruckende Leistungen ab. Palace gewann im EFL Cup auswärts bei Fulham und holte in der Europa League ein beachtliches 2:2 bei Besiktas, musste aber auch eine 2:3-Niederlage in Lyon hinnehmen. Sage wird hoffen, dass der 4:0-Heimsieg gegen Lech Poznan am 1. Spieltag als Vorbild für die kommenden Europa-League-Heimspiele gegen Hoffenheim und Real Sociedad dienen kann.

Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Auch Hoffenheim schwankt zwischen guten und schlechten Leistungen

Das Team von Christian Ilzer hat ähnliche Schwierigkeiten wie Palace. Hoffenheim verlor zuletzt zwei Bundesliga-Spiele in Folge, feierte in seiner jüngsten Europa-League-Partie aber einen 3:0-Sieg gegen Lyon. Nach Niederlagen gegen Besiktas und OFI Kreta waren es die ersten Punkte der laufenden Spielzeit. Der kroatische Routinier Andrej Kramaric ragte gegen Lyon mit einem Tor und zwei Vorlagen heraus.

SV Werder Bremen v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungsmeldungen

  • In zehn von Hoffenheims 13 Spielen in dieser Saison fielen mehr als 2,5 Tore.
  • Yeremy Pino hat in allen drei Europa-League-Spielen von Palace in dieser Saison getroffen.
  • Hoffenheim hat in dieser Saison weder in der Bundesliga noch in der Europa League ein Unentschieden gespielt.

Personalien und Kader

Crystal Palace vs Hoffenheim Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Sage

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen