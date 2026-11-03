Crystal Palace gegen Hoffenheim: Vorschau auf das Europa-League-Spiel

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 12:45 Selhurst Park

Crystal Palace empfängt Hoffenheim in der Europa League im Selhurst Park. Das Team von Pierre Sage will sich dabei von seiner schwachen Ergebnisserie in der Premier League ablenken. Die Partie beginnt am Donnerstag, dem 5. November, um 13.45 Uhr EST beziehungsweise 17.45 Uhr GMT.

Crystal Palace kommt in der Premier League nicht in Schwung

In der Liga läuft es für Palace schlecht. Nach drei Premier-League-Niederlagen in Folge steht der Klub mit sieben Punkten aus neun Spielen auf einem Abstiegsplatz, wenn auch nur wegen der Tordifferenz. Das Team von Pierre Sage zeigt sehr unterschiedliche Gesichter und liefert in den Pokalwettbewerben gelegentlich beeindruckende Leistungen ab. Palace gewann im EFL Cup auswärts bei Fulham und holte in der Europa League ein beachtliches 2:2 bei Besiktas, musste aber auch eine 2:3-Niederlage in Lyon hinnehmen. Sage wird hoffen, dass der 4:0-Heimsieg gegen Lech Poznan am 1. Spieltag als Vorbild für die kommenden Europa-League-Heimspiele gegen Hoffenheim und Real Sociedad dienen kann.

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Auch Hoffenheim schwankt zwischen guten und schlechten Leistungen

Das Team von Christian Ilzer hat ähnliche Schwierigkeiten wie Palace. Hoffenheim verlor zuletzt zwei Bundesliga-Spiele in Folge, feierte in seiner jüngsten Europa-League-Partie aber einen 3:0-Sieg gegen Lyon. Nach Niederlagen gegen Besiktas und OFI Kreta waren es die ersten Punkte der laufenden Spielzeit. Der kroatische Routinier Andrej Kramaric ragte gegen Lyon mit einem Tor und zwei Vorlagen heraus.

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Wichtige Statistiken und Verletzungsmeldungen

In zehn von Hoffenheims 13 Spielen in dieser Saison fielen mehr als 2,5 Tore.

Yeremy Pino hat in allen drei Europa-League-Spielen von Palace in dieser Saison getroffen.

Hoffenheim hat in dieser Saison weder in der Bundesliga noch in der Europa League ein Unentschieden gespielt.

Personalien und Kader