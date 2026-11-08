So seht Ihr Crystal Palace FC Women gegen Charlton Athletic mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportübertragungsanbieters, der die Rechte hält.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 9 8. Nov. 2026 - 09:00 Copperjax Community Stadium

Crystal Palace FC Women empfängt Charlton Athletic im Copperjax Community Stadium in Bromley zu einem WSL-Spiel zwischen zwei Mannschaften, die im Tabellenkeller kämpfen.

Palace steht auf Platz 13 der WSL-Tabelle, geht aber nach einer schwierigen Serie in diese Partie. Das Team von Josanne Potter hat seine jüngsten fünf Spiele in Liga und Pokal allesamt verloren und dabei elf Gegentore kassiert.

Charlton ist in keiner besseren Verfassung. Das Team von Karen Hills belegt Platz 14 und hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Der 2:0-Sieg gegen Bristol City im WSL Cup war der einzige Lichtblick in einer ansonsten trostlosen Phase.

Die Bilanz der direkten Duelle spricht für Palace. Crystal Palace hat die letzten beiden Begegnungen gewonnen, darunter ein 3:0 im WSL Cup im September 2026. Charltons einziger Sieg in den letzten drei Duellen gelang im Januar 2023 zu Hause.

Beide Klubs brauchen dringend Punkte und Selbstvertrauen. Deshalb steht bei diesem Lokalduell viel auf dem Spiel, unabhängig davon, wo die Mannschaften in der Tabelle stehen.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Crystal Palace FC Women gegen Charlton Athletic live zu sehen.

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