Crystal Palace vs. FC Liverpool: Die Premier League live im TV und LIVE-STREAM sehen

In der Premier League muss Liverpool bei Crystal Palace antreten. Ihr wollt live im TV oder LIVE-STREAM dabei sein? Dann kommen hier alle Infos.

Die Länderspielpause ist vorbei, die Premier League geht also wieder in die Vollen. In der wohl besten Liga der Welt treffen am Samstag und der aufeinander. Die Partie im Londoner Selhurst Park beginnt um 16 Uhr.

Für Schlagzeilen sorgte der 3:1-Sieg des Teams von Jürgen Klopp über am letzten Spieltag. Dadurch thronen die bislang in der Liga ungeschlagenen Reds nun mit einem Vorsprung von acht Punkten auf Tabellenplatz eins der Premier League. Auf Titelverteidiger City sind es sogar neun Punkte.

Crystal Palace wartet dagegen bereits seit vier Spielen auf einen Dreier und steht in der Tabelle aktuell im Niemandsland auf Platz zwölf.

Crystal Palace gegen den FC Liverpool: Wer gewinnt das Spiel der Premier League? Goal fasst Euch in diesem Artikel zusammen, wie Ihr das Duell heute Abend live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über unseren LIVE-TICKER sowie über die Aufstellungen beider Teams.

Crystal Palace vs. FC Liverpool: Alle Daten zum Top-Spiel der Premier League

Duell Crystal Palace - FC Liverpool Datum Samstag, 23. November 2019 || 16.00 Uhr Ort Selhurst Park, London ( )

Crystal Palace vs. FC Liverpool heute live im TV verfolgen - geht das?

DAZN-Abonnenten? Wir müssen Euch gleich in den ersten Zeilen dieses Abschnitts enttäuschen. Seit diesem Sommer ist der Streamingdienst nicht mehr für die Live-Übertragung der Premier League verantwortlich. Daher die schlechte Nachricht: Crystal Palace gegen FC Liverpool wird heute nicht live von DAZN übertragen.

Ihr wollt dennoch nicht auf englischen Fußball verzichten? Kein Problem. Schließlich zeigt DAZN weiterhin den FA Cup, den Carabao Cup sowie zahlreiche Spiele der unteren Ligen Englands.

Das reicht Euch nicht, weil Ihr absolute Fußball-Freaks seid? Bei DAZN seht Ihr bis auf die Premier League alle anderen Top-Ligen Europas - Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 - sowie die Champions League und Europa League in voller Länge im LIVE-STREAM - und das ganze sogar die ersten vier Wochen lang kostenlos. Wie geht das? Ganz einfach. Sichert Euch jetzt einen kostenlosen Probemonat bei DAZN und genießt die komplette Programmvielfalt des Streamingdienstes 30 Tage gratis.

Die kostenlose DAZN-App gibt's hier:

Zurück zu Crystal Palaces Heimspiel gegen den FC Liverpool: Wer zeigt / überträgt das Top-Spiel der Premier League heute live im TV? Wir verraten es Euch in den nächsten Zeilen.

Sky zeigt / überträgt Crystal Palace vs. FC Liverpool heute live im Pay-TV

Sky hat sich die Übertragungsrechte der Premier League gesichert. Als einziger deutscher TV-Sender zeigt Sky die Spiele des englischen Fußball-Oberhauses live im TV - allerdings nur im Pay-TV.

Wollt Ihr das Top-Spiel der Premier League heute Abend live verfolgen? Dann schaltet den Bezahlsender ein! Nur Sky überträgt also hierzulande Crystal Palace vs. FC Liverpool heute live und in voller Länge im TV.

Erlebe Crystal Palace vs. FC Liverpool heute live im TV bei Sky! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Premier League:

Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Start der Übertragung: 15.50 Uhr

Anstoß: 16.00 Uhr

Kommentator: Hannes Herrmann

Doch aufgepasst: Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Ihr benötigt, um das Top-Spiel der Premier League live genießen zu können, ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender. Mehr Informationen hierzu sowie zu aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen findet Ihr auf der Sky-Website.

Crystal Palace vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Wer zeigt / überträgt das Spiel der Premier League zwischen dem Crystal Palace und den Reds heute im LIVE-STREAM? Ist Sky auch im Internet Eure erste Anlaufstelle? Ja, definitiv! Welche zwei Möglichkeiten Euch Sky bietet, um die englische Eliteliga heute im LIVE-STREAM genießen zu können, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt Crystal Palace vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM

Der LIVE-STREAM mit Sky Go ist die erste Option, die wir Euch vorstellen. Bezahlsender Sky ist heute auch im Internet Eure erste Adresse, wenn Ihr das Top-Spiel der Premier League live verfolgen wollt.

Sky überträgt Crystal Palace vs. FC Liverpool heute in voller Länge im LIVE-STREAM mit Sky Go . Dies ist der Online-Dienst von Sky. Dort seht Ihr zahlreiche LIVE-STREAMS - wie diesen zum Spiel des Teams von Trainer Jürgen Klopp - anlog zum TV-Programm des Bezahlsenders . Die Übertragung beginnt auch im LIVE-STREAM pünktlich um 17 Uhr .

Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos. Ihr benötigt auch für den Online-Dienst ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky. Nur wenn Ihr ein solches abgeschlossen habt, könnt Ihr den LIVE-STREAM zur Premier League bei Sky Go genießen.

Wollt Ihr Crystal Palace vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM mit Sky Go erleben? Hier gibt's die kostenlose Sky-Go-App:

Sky Ticket zeigt / überträgt Crystal Palace vs. FC Liverpool heute im LIVE-STREAM

Mit dem LIVE-STREAM von Sky Ticket könnt Ihr die Premier League heute ebenfalls live und in voller Länge im Stream verfolgen. Und das Beste? Sky Ticket erspart Euch ein langfristiges Abonnement bei Sky. Stattdessen könnt Ihr die zahlreichen Livesport-Events des Bezahlsenders über einen deutlich kürzeren Zeitraum nutzen.

Und das Allerbeste? Sky Ticket zeigt das Spiel heute in voller Länge im LIVE-STREAM. Um das Top-Spiel der Premier League live mit Sky Ticket genießen zu können, benötigt Ihr das Sportpaket. Hier bekommt Ihr die Kosten im Überblick:

Das Monatsabo: 9,99 Euro im ersten Monat / danach monatlich 29,99 Euro / Abo lässt sich jederzeit monatlich kündigen

9,99 Euro im ersten Monat / danach monatlich 29,99 Euro / Abo lässt sich jederzeit monatlich kündigen Das Tagesabo: 24-Stunden-Angebot / einmalig 9,99 Euro

Aufstellung Crystal Palace:

Guaita - Ward, Tomkins, Cahill, van Aanholt - Townsends, Kouyate, Milivojevic, McArthur, Zaha - Ayew

Aufstellung FC Liverpool:

Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Oxlade-Chamberlain, Firmino, Mane

Wer zeigt / überträgt Crystal Palace gegen den FC Liverpool heute live? So wird das Spiel übertragen