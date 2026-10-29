Cristiano Ronaldo von 2008 vor Lionel Messi von 2012: CR7 gewinnt Award für den besten Ballon d'Or aller Zeiten

Cristiano Ronaldo hat sich bei einem ganz besonderen Fan-Voting gegen Lionel Messi durchgesetzt.

Auf der offiziellen Webseite des Ballons d'Or konnten Fans aus allen mehrfachen Gewinnern des prestigeträchtigen Awards wählen, welcher Ballon-d'Or-Sieg aus welchem Jahr für sie der bedeutsamste war.

In dem am Mittwochabend veröffentlichten Ergebnis des Votings steht Ronaldo ganz oben. Genauer gesagt entschieden sich die Abstimmenden für den Ballon-d'Or-Gewinn Ronaldos aus dem Jahr 2008 als B.O.A.T., als Best of All Time.

Cristiano Ronaldo spielte eine überragende Saison 2007/08 bei Manchester United

2008 hatte der damals 23-Jährige den Ballon d'Or erstmals gewonnen. Seinerzeit noch in Diensten von Manchester United konnte er auf eine famose Saison 2007/08 zurückblicken: Ronaldo gewann mit den Red Devils nicht nur den englischen Meistertitel, sondern auch erstmals in seiner Karriere die Champions League. 42 Tore und neun Assists buchte er wettbewerbsübergreifend auf sein Konto, wurde sowohl in der Premier League als auch in der Königsklasse Torschützenkönig.

Mit dem Ballon-d-Or-Gewinn von 2008, seinem ersten von insgesamt fünf, setzte sich CR7 in dem Fan-Voting auch gegen seinen einstigen Dauerrivalen Lionel Messi durch. Der Argentinier landete mit seinem Triumph aus dem Jahr 2012 auf Platz zwei, ehe auf Rang drei wieder Cristiano Ronaldo folgte (2017). Ohnehin machen Messi und CR7 die ersten zwölf Plätze der Liste unter sich aus, der erste andere Spieler ist Ronaldo Nazario mit seinem Ballon-d'Or-Gewinn von 2002 auf Position 13.

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Ronaldo, mittlerweile seit Anfang 2023 bei Al-Nassr in Saudi-Arabien aktiv, arbeitet derzeit daran, die Marke von 1000 Karriere-Toren zu knacken. Aktuell steht der 41-jährige Stürmerstar bei 982 Treffern, weit ist es also nicht mehr.

Messi, der im Sommer Argentinien ins WM-Finale geführt hatte, mischte indes sogar bei der Ballon-d'Or-Wahl in diesem Jahr noch einmal vorne mit. So wurde der 39-Jährige von Inter Miami Fünfter hinter Rodri, Lamine Yamal, Kylian Mbappe und dem frischgebackenen Preisträger Harry Kane.