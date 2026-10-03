Cristiano Ronaldo überholt - aber Robert Lewandowski sorgt noch mit einer anderen Aktion für Wirbel

Robert Lewandowski nimmt Cristiano Ronaldo eine Bestmarke ab, kassiert nach seiner Gala in der Nations League gegen Rumänien aber auch jede Menge Häme.

Beim 6:0-Heimsieg der polnischen Nationalmannschaft im Stadion Narodowy von Warschau schnürte Lewandowski einen Dreierpack. In der 24. Minute eröffnete der mittlerweile 38 Jahre alte Stürmer den Torreigen vom Elfmeterpunkt.

Lewandowski selbst hatte den Elfer in einem Zweikampf mit Rumäniens Innenverteidiger Radu Dragusin herausgeholt. Die Art und Weise war allerdings strittig. Denn nachdem er einen Ball im Strafraum weggeköpft hatte, ging er nach einem leichten Kontakt Dragusins zu Boden. Für die Rumänen kam es daraufhin knüppeldick: Schiedsrichter Urs Schnyder (Schweiz) zeigte auf den Punkt. Dragusin sah die Rote Karte und zu allem Überfluss verwandelte Lewandowski eben auch zum 1:0 für Polen.

Bei Social Media gab es viel Kritik an der Entscheidung des Unparteiischen, aber auch am leichten Fall des Neuzugangs von MLS-Klub Chicago Fire. Von "lächerlich" bis "fragwürdig" reichten die wenig schmeichelhaften Bezeichnungen dort.

Einer, der das ganze offensichtlich auch in die Kategorie "lächerlich" einordnete, war Lukas Podolski. Der Rio-Weltmeister mit polnischen Wurzeln reagierte mit einem Beitrag bei Instagram auf die Lewandowski-Szene. Er postete ein bekanntes Meme, auf dem der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister Mike Tyson zu sehen ist. Dieser zeigt Richtung Kamera und fällt vor Lachen beinahe von der Couch.

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Sportlich lief es nach diesem umstrittenen Dosenöffner für Polen in Überzahl wie geschmiert. Fünf weitere Treffer ließen Lewandowski und seine Mannschaftskameraden folgen. Der langjährige Stürmer des FC Bayern und vom FC Barcelona avancierte mit zwei weiteren Toren zum ältesten Dreierpacker der Nations League: Mit 38 Jahren und 42 Tagen löste er den Portugiesen Cristiano Ronaldo (34 Jahre und 120 Tage) ab. Lewandowski steht insgesamt nun bei imposanten 92 Länderspieltoren und sieben Dreierpacks für Polen.

In der Gruppe B4 der Nations League belegt die Mannschaft von Trainer Jan Urban nach drei Partien mit vier Zählern den dritten Platz. In der letzten Partie der laufenden Länderspielpause treten die Polen am Montagabend beim Zweiten Bosnien-Herzegowina an und können mit einem Sieg vorbeiziehen.