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Falko Blöding

Cristiano Ronaldo überholt - aber Robert Lewandowski sorgt noch mit einer anderen Aktion für Wirbel

UEFA Nations League B
Polen - Rumänien
Polen
Rumänien
L. Podolski
R. Lewandowski
R. Dragusin

Die Polen fahren ihren ersten Sieg in der Nations League ein. Auch, weil ihr Topspieler einen Strafstoß samt Platzverweis provoziert.

Robert Lewandowski nimmt Cristiano Ronaldo eine Bestmarke ab, kassiert nach seiner Gala in der Nations League gegen Rumänien aber auch jede Menge Häme.

Beim 6:0-Heimsieg der polnischen Nationalmannschaft im Stadion Narodowy von Warschau schnürte Lewandowski einen Dreierpack. In der 24. Minute eröffnete der mittlerweile 38 Jahre alte Stürmer den Torreigen vom Elfmeterpunkt.

Lewandowski selbst hatte den Elfer in einem Zweikampf mit Rumäniens Innenverteidiger Radu Dragusin herausgeholt. Die Art und Weise war allerdings strittig. Denn nachdem er einen Ball im Strafraum weggeköpft hatte, ging er nach einem leichten Kontakt Dragusins zu Boden. Für die Rumänen kam es daraufhin knüppeldick: Schiedsrichter Urs Schnyder (Schweiz) zeigte auf den Punkt. Dragusin sah die Rote Karte und zu allem Überfluss verwandelte Lewandowski eben auch zum 1:0 für Polen.

Bei Social Media gab es viel Kritik an der Entscheidung des Unparteiischen, aber auch am leichten Fall des Neuzugangs von MLS-Klub Chicago Fire. Von "lächerlich" bis "fragwürdig" reichten die wenig schmeichelhaften Bezeichnungen dort.

Einer, der das ganze offensichtlich auch in die Kategorie "lächerlich" einordnete, war Lukas Podolski. Der Rio-Weltmeister mit polnischen Wurzeln reagierte mit einem Beitrag bei Instagram auf die Lewandowski-Szene. Er postete ein bekanntes Meme, auf dem der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister Mike Tyson zu sehen ist. Dieser zeigt Richtung Kamera und fällt vor Lachen beinahe von der Couch.

TOPSHOT-FBL-EUR-NATIONS-POL-ROMGetty Images

Sportlich lief es nach diesem umstrittenen Dosenöffner für Polen in Überzahl wie geschmiert. Fünf weitere Treffer ließen Lewandowski und seine Mannschaftskameraden folgen. Der langjährige Stürmer des FC Bayern und vom FC Barcelona avancierte mit zwei weiteren Toren zum ältesten Dreierpacker der Nations League: Mit 38 Jahren und 42 Tagen löste er den Portugiesen Cristiano Ronaldo (34 Jahre und 120 Tage) ab. Lewandowski steht insgesamt nun bei imposanten 92 Länderspieltoren und sieben Dreierpacks für Polen.

In der Gruppe B4 der Nations League belegt die Mannschaft von Trainer Jan Urban nach drei Partien mit vier Zählern den dritten Platz. In der letzten Partie der laufenden Länderspielpause treten die Polen am Montagabend beim Zweiten Bosnien-Herzegowina an und können mit einem Sieg vorbeiziehen.

Häufig gestellte Fragen

Lewandowski ist Mittelstürmer – ein klassischer Neuner, technisch komplett, beidfüßig und im Strafraum seit Jahren eine der dominantesten Figuren des Weltfußballs.

Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren.

Lewandowski trägt die Nummer 9 – seine ikonische RL9-Marke basiert genau auf dieser Zahl.

Je nach Quelle wird seine Größe mit 1,85 bis 1,86 Metern angegeben.

Sein Gewicht wird mit rund 81 Kilogramm angegeben.

Er trägt die Schuhgröße 44 – auch wenn Dani Olmo einmal über die 43 gescherzt hat.

Lewandowskis dominanter Fuß ist der rechte – auch wenn er längst als beidfüßig gefährlich gilt.

Er wurde im Nachwuchs u. a. beim FC Varsovia ausgebildet, bevor seine Profikarriere über Znicz Pruszkow und Lech Poznan Fahrt aufnahm.

Lewandowski besitzt Immobilien in Spanien – aufgrund seiner Zeit beim FC Barcelona – und weiterhin in Polen. Beide Standorte sind Teil seines dauerhaften Lebensmittelpunkts.

Er besitzt eine exklusive Sportwagen-Kollektion. Ein Modell in seinem Portfolio liegt im Wertbereich von rund 320.000 Dollar.

Ja. Acht Jahre in Dortmund und München hinterlassen Spuren. In anderen Wort: Er spricht Deutsch, auch wenn sein Akzent erkennbar bleibt.

Er hat zwei Töchter: Klara und Laura.

Er ist mit Anna Lewandowska verheiratet – sie ist Unternehmerin, Ernährungsexpertin und ehemalige Karateka.

Sein Vermögen wird je nach Schätzung zwischen 85 und über 100 Millionen Dollar verortet. Neben Fußballgehältern spielen Sponsoring und eigene Geschäftszweige eine große Rolle.

Er hat eine enorme Sammlung: darunter die Champions League 2019/20, den UEFA-Supercup, die Klub-Weltmeisterschaft, zahlreiche Meistertitel in Polen, Deutschland und Spanien sowie diverse Pokalsiege. 

Kein einziges Mal. Die große Kontroverse 2020 – das Jahr seines Triples – bleibt ein zentraler Punkt seiner Karrieregeschichte.

Zweimal: 2020 und 2021 gewann er "The Best FIFA Men's Player".

Mehrere sogar und "Lewy" ist der gebräuchlichste. "The Body" stammt aus seiner Dortmunder Zeit. Und "Kleiner Biber" war ein sehr früher Spitzname aus seiner Jugend.

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