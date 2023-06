"Nicht in Europa zu spielen ist manchmal ein Vorteil": Portugal-Trainer mit interessanter Aussage zu Cristiano Ronaldo

CR7 weilt derzeit bei der Nationalmannschaft. Für seinen Trainer dort ist es kein Problem, dass er nicht mehr in Europa spielt.

WAS IST PASSIERT? Portugals Trainer Roberto Martínez hat betont, dass es für Cristiano Ronaldos Leistungen in der Landesauswahl von Vorteil sein kann, auf Vereinsebene nicht mehr auf europäischem Top-Level zu spielen.

WAS WURDE GESAGT? "Nicht in Europa zu spielen ist manchmal ein Vorteil, wenn man zur Nationalmannschaft kommt", erklärte Martínez. "Wir analysieren einen Spieler nach drei Gesichtspunkten: Individuelle Qualität, Erfahrung und Einsatzbereitschaft. Cristianos Einsatzbereitschaft ist komplett. Er ist ein Vorbild in der Kabine, ein Vorbild für alle Portugiesen und für den Weltfußball."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo hatte Ende vergangenen Jahres Manchester United verlassen und heuerte im Januar bei Al-Nassr in Saudi-Arabien an. Dort hat der 38-jährige Angreifer einen Vertrag bis 2025 unterschrieben und bis dato 14 Tore (in 19 Einsätzen) für seinen neuen Verein erzielt.

Mit Portugal bestreitet CR7 dieser Tage zwei Qualifikationsspiele für die EM 2024 in Deutschland: Zunächst trifft man am Samstag auf Bosnien, am Dienstag steht dann ein Auswärtsspiel gegen Island an.

Martínez führte indes aus: "Cristiano und Pepe sind Ikonen des portugiesischen Fußballs und wir brauchen sie, damit sie ihre Erfahrung und Weisheit an die jungen Spieler weitergeben. Wie jeder Andere muss Ronaldo natürlich gut trainieren, um zu spielen. Wir brauchen ein Hochleistungsumfeld und einen Konkurrenzkampf unter den Spielern."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ronaldo hat bislang 198 Länderspiele für Portugal absolviert, dabei gelangen ihm 122 Tore. Die EM 2024 wäre das elfte große Turnier des Superstars.

Martínez, zuvor belgischer Nationaltrainer, hatte Portugal indes im Januar übernommen. In seinen ersten beiden Partien im März feierte man klare Siege gegen Liechtenstein und Luxemburg.