Mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi: Die fünf Lieblingsfußballer von NBA-Star LeBron James

Basketball-Superstar LeBron James gilt seit langer Zeit als großer Fußballfan. Der Small Forward der Los Angeles Lakers besitzt unter anderem Anteile an Champions-League-Sieger . Während eines Q&A auf Instagram nannte er seine aktuellen Top-Spieler und dazu gehören unter anderem auch die beiden Starstürmer Cristiano Ronaldo (Juventus) und Lionel Messi ( ).

Gefragt nach seinen aktuellen Lieblingsspielern witzelte der Reds-Anteilseigner zunächst: "Lieblingsspieler im Fußball … Davon habe ich einige. Zuallererst jeder einzelne Liverpool-Spieler. Ganz klar. Jeder Spieler aus der Liverpool-Mannschaft."

Dann aber führte James aus: "Mbappe, Neymar, Cristiano Ronaldo, diese Jungs sind Legenden. Ich liebe sie." Neben den beiden PSG-Stars und CR7 sei auch Messi eine dieser "Legenden".

