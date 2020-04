Bauchmuskel-Challenge: Caster Semenya schlägt Cristiano Ronaldo

Viele haben es versucht, keiner hat es geschafft. Nun hat Olympiasiegerin Caster Semenya Cristiano Ronaldo in seiner Bauchmuskel-Challenge geschlagen.

Caster Semenya hat Cristiano Ronaldo in dessen Spezialdisziplin geschlagen. Die zweimalige 800-m-Olympiasiegerin wies Ronaldo mit 176 Crunches in 45 Sekunden bei der vom Weltstar ausgerufenen Bauchmuskel-Challenge locker in die Schranken. "Nicht schlecht für einen Sonntag", kommentierte die 29-jährige Südafrikanerin bei Instagram .

"Kannst du da mithalten und meinen Rekord brechen?" Mit diesen Worten hatte Ronaldo (Juventus Turin) seine Follower herausgefordert und selbst mit 142 Crunches vorgelegt.

CR7-Challenge: Auch Haaland versuchte sich am Rekord

Auch Stürmer Erling Haaland von nahm an der Challenge teil.

Mit seinen 124 Wiederholungen kann der 19-Jährige Caster Semenya allerdings nicht annähernd das Wasser reichen.