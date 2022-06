Woher kommt Cristiano Ronaldo? Alle Infos zum Geburtsort von CR7

Cristiano Ronaldo ist einer der besten Fußballspieler aller Zeiten - doch was ist die Heimat des Portugiesen? GOAL blickt auf die Herkunft von CR7.

Für viele ist er der beste Fußballer aller Zeiten - sicher ist, dass der Angreifer polarisiert: Die Rede ist von Cristiano Ronaldo. GOAL wirft einen Blick auf die Heimat des Stürmers.

Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin und wieder Manchester United: Die Stationen von CR7 können sich sehen lassen. Aber war Sporting schon seine erste Station als Fußballer? Oder kommt Ronaldo gar nicht aus Lissabon?

Cristiano Ronaldo ist einer der renommiertesten Sportler der Welt, doch wo genau ist der Angreifer aufgewachsen? GOAL erklärt, wo der Ausnahmestürmer herkommt!

Woher kommt Cristiano Ronaldo von Manchester United? Alle Infos zum Geburtsort von CR7

Cristiano Ronaldo ist Portugiese - das wissen sogar viele Menschen, die nichts mit Fußball zu tun haben. Aber woher genau kommt CR7 eigentlich? Da fangen die Überraschungen schon an: Der Angreifer kommt nämlich nicht vom portugiesischen Festland!

Der Heimatort von Ronaldo ist nämlich der Ort Santo Antonio, eine Gemeinde beziehungsweise ein Stadtteil von Funchal. Und dieses Funchal? Das ist die größte und wichtigste Stadt auf Madeira, eine Insel im Atlantik!

Mitten im Ozean: Hier kommt Cristiano Ronaldo her!

Etwa 950 Kilometer Ozean trennen die portugiesische Hauptstadt Lissabon und Madeira voneinander, näher ist da eher Marokko: Der nordafrikanische Staat ist gut 700 Kilometer entfernt, die Großstadt Marrakesch ist beispielsweise fast auf dem gleichen Breitengrad zu finden wie Madeira!

Cristiano Ronaldo kam im Jahr 1985 auf die Welt und blieb auf der Insel, bis er 1997 zu Sporting Lissabon auf die iberische Halbinsel wechselte. Bis er also zwölf Jahre alt war, lebte er auf Madeira - gerade zu der Zeit, in der der Tourismus auf seiner Insel immer wichtiger wurde.

GettyImages

Cristiano Ronaldo, der Touristenmagnet: So hilft der Stürmer seiner Heimat Madeira

Die Zahl der Urlauber auf Madeira hat sich zwischen 1975 und 2005 nämlich mehr als verfünffacht - und dieser Trend war da noch lange nicht fertig. Cristiano Ronaldo selbst sorgt nämlich für einen Run auf die Insel, selbst wenn er die meiste Zeit des Jahres in Madrid, Turin oder Manchester unterwegs ist.

So gibt es in Funchal, also dem Hauptort auf Madeira, mittlerweile ein Hotel, welches CR7 gehört und welches er hat bauen lassen, sowie das "CR7-Museum". Dieses ist bereits 2013 eröffnet worden, wobei nicht nur hier Ronaldo Spuren hinterlassen hat:

Sogar der Flughafen wurde umbenannt: Ronaldos Einfluss auf Madeira

Der Flughafen Madeiras wurde nämlich im Frühling 2017 umbenannt - in den Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo! Der ausschlaggebende Grund für diesen Schritt: Der Präsident der Region Madeira hatte nach dem Sieg Portugals bei der EM 2016 diese Ehre angekündigt.

Apropos Präsident: Der Grund dafür, dass er den Namen "Ronaldo" bekommen hat? Zu der Zeit seiner Geburt war Ronald Reagan der Lieblingsschauspieler von Ronaldos Vater, weshalb er seinem Sohn den Namen mitgab. CR7s ganzer Name ist übrigens Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.

Alkohol und Herzkrankheit: Der CR7-Weg war nie einfach

Ronaldo mag übrigens einer der reichsten Sportler aller Zeiten sein - abzusehen war das aber lange nicht. Seine Familie war arm, sein Vater sogar alkoholkrank. Und auch bei Ronaldo selbst lief die Karriere anfangs nicht glatt: So musste er operiert werden, da bei ihm eine Herzrhythmusstörung entdeckt wurde.

Schon seit langem gehört zu Cristiano Ronaldo nicht nur zu den besten seiner Sportart, der Portugiese ist auch ein absoluter Superstar und auch Nicht-Fußballfans ein Begriff. Dabei war das nicht von Anfang an so abzusehen.

Cristiano Ronaldo bei Manchester United oder der portugiesischen Nationalmannschaft: So seht ihr den Superstar auf DAZN