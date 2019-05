Der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo vom italienischen Rekordmeister hat am Wochenende eine eigene Comic-Serie der Öffentlichkeit präsentiert. Darin avanciert der 34-Jährige zum Superhelden, der es mit Außerirdischen und Robotern aufnimmt.

CR7 stellte "Striker Force 7" seinen Millionen Fans auf Instagram und Twitter mit einem animierten Trailer vor.

Hi guys! Check out my animated show trailer and the comic book now! 👉 https://t.co/pq8lesrqYI 🔥 #FCBD #FreeComicBookDay #SF7 #CR7 pic.twitter.com/bTe7DzXQRw