Cristiano Ronaldo: Ausflug mit Freundin Georgina Rodriguez und den Kindern in die Wüste

Der Familie von Cristiano Ronaldo gefällt es in Saudi-Arabien allem Anschein nach gut. Gemeinsam erkunden sie die Wüste bei einem Ausflug.

WAS IST PASSIERT? Georgina Rodriguez hat sich anscheinend bereits an ihr neues Leben in Riad gewöhnt. Sie unternahm nun zusammen mit ihrem Freund Cristiano Ronaldo und ihren Kindern einen Ausflug in die Wüste und spazierte unter der Sonne Arabiens auf den Dünen herum. Auf Instagram postete sie mehrere Bilder des Ausflugs, eines davon mit Ronaldo und der Bildunterschrift "Ein wunderbarer Tag".

Auf dem letzten Bild ist sie mit einem glitzernden Diamantring am Zeigefinger und einem luxuriösen Diamantarmband am Handgelenk zu sehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Rodriguez ist für ihre Vorliebe für Schmuck bekannt und besitzt Berichten zufolge eine Sammlung im Wert von rund vier Millionen Euro, darunter befinden sich Armbänder, Halsketten und Ringe. Sie wurde bereits mit einem anderen Diamantring gesichtet, als sie im Januar an Ronaldos Präsentation im Mrsool Park, dem Stadion von Al-Nassr, in dem Cristiano Ronaldo nun kickt, teilnahm.

BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Am Donnerstag steht im Hause Ronaldo wieder Fußball im Mittelpunkt. Dann spielt CR7 mit Al-Nassr in der saudischen Profiliga gegen Al-Wehda.