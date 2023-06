"Habe mich wirklich daran gewöhnt": Cristiano Ronaldo verrät größten Unterschied zwischen Europa und Saudi-Arabien

Seit rund einem halben Jahr spielt Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien. Nun sprach er über Unterschiede zum Fußball in Europa.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo hat sich zu Unterschieden im Leben als Fußball-Profi zwischen Saudi-Arabien und Europa geäußert. Dabei hob er eine ganz bestimmte Sache hervor.

WAS WURDE GESAGT? "Der größte Unterschied, den ich in Saudi-Arabien erfahren habe, hängt mit der Hitze hier zusammen. Man trainiert später am Tag, wenn es kühler ist", sagte Ronaldo, der Anfang des Jahres beim saudi-arabischen Topklub Al-Nassr anheuerte, zu LiveScore.

Der 38-jährige Portugiese führte aus: "Aber ich habe mich inzwischen wirklich daran gewöhnt. Die Fans hier waren unglaublich zu mir und haben mich herzlich aufgenommen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Stats Perform

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Ronaldo steht bei Al-Nassr bis 2025 unter Vertrag, sein Jahresgehalt soll bei rund 200 Millionen Euro liegen.

Bislang lief der fünfmalige Gewinner des Ballon d'Or 19-mal in Pflichtspielen für Al-Nassr auf. Dabei gelangen Ronaldo 14 Tore und zwei Vorlagen.