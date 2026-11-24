Cremonese gegen Avellino wird live auf DAZN Italia und LaB Channel übertragen. Hier findet Ihr die TV-Sender und Livestream-Optionen für das Spiel.

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Italien Serie B - Spielwoche 13 25. Nov. 2026 - 13:00 Stadio Giovanni Zini

Cremonese empfängt Avellino im Stadio Giovanni Zini in Cremona zu einem Spiel der Serie B. Die beiden Teams gehen mit unterschiedlicher Stimmung und weit auseinanderliegenden Tabellenpositionen in die Partie.

Die Mannschaft von Fabio Pecchia verlor ihr letztes Spiel gegen Südtirol mit 0:1. Damit endete eine Serie von drei Siegen in Folge. Zuvor hatte Cremonese Vicenza mit 4:1, Benevento mit 2:0 und Mantova mit 2:0 geschlagen.

Cremonese steht auf dem zwölften Platz und will sich vor heimischem Publikum wieder aufrichten. Das Zini wird damit zum Prüfstein auf der Suche nach Konstanz.

Avellino von Alessandro Nesta reist mit Rückenwind an. Das Team gewann am vergangenen Spieltag mit 4:1 gegen Mantova und rückte dadurch auf den vierten Platz vor.

Der Sieg gegen Mantova folgte auf Unentschieden gegen Benevento und Entella sowie ein 2:0 gegen Pisa. Avellino verlor nur eines der letzten fünf Spiele, gegen Padova.

Für Pecchia und Nesta steht bei der Partie Unterschiedliches auf dem Spiel: Cremonese sucht eine Antwort, Avellino will seinen Aufwärtstrend bestätigen. Hier gibt es alle Informationen zu TV-Sendern und Livestreams.

Neuigkeiten zu den Teams

Fabio Pecchia hat die Aufstellung von Cremonese noch nicht bekannt gegeben. Derzeit sind keine Verletzungen oder Sperren bekannt. Weitere Informationen folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auch bei Avellino von Alessandro Nesta gibt es noch keine Angaben zur Aufstellung, zu nicht verfügbaren Spielern oder zu gesperrten Spielern. Weitere Informationen werden näher am Spiel ergänzt.

Aktuelle Form

Cremonese holte in den letzten fünf Serie-B-Spielen drei Siege und kassierte zwei Niederlagen, Unentschieden gab es keine. Zuletzt verlor das Team mit 0:1 gegen Südtirol, zuvor gewann es auswärts mit 4:1 gegen Vicenza. Dazu kamen 2:0-Siege gegen Benevento und Mantova. Die andere Niederlage war ein 0:1 gegen Juve Stabia. Insgesamt erzielte Cremonese acht Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Avellino verbuchte zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Am vergangenen Spieltag gewann das Team mit 4:1 gegen Mantova. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Benevento, ein 2:0 gegen Pisa, ein 1:1 gegen Virtus Entella und ein 0:1 gegen Padova. Avellinos Bilanz: acht erzielte und vier kassierte Tore.

Direkte Duelle

Das letzte Duell fand am 27. Januar 2018 statt, als Avellino und Cremonese in der Serie B 0:0 spielten. In den vier erfassten Begegnungen gewann Cremonese zweimal, Avellino einmal, und eine Partie endete unentschieden. Cremonese erzielte fünf Tore, Avellino drei.

Tabelle

In der Serie B steht Cremonese auf dem zwölften Tabellenplatz, Avellino ist Vierter.