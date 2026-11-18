So sehen Sie Coventry City gegen Crystal Palace mit einem VPN

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuchen Sie die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnen Sie dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Coventry City empfängt Crystal Palace in der Coventry Building Society Arena zu einem Premier-League-Spiel, das an beiden Enden der Tabelle von großer Bedeutung ist.

Coventry liegt auf Platz 17, knapp über der Abstiegszone. Palace ist dagegen Tabellenletzter auf Rang 20 und hat nach zehn Spielen zwei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz.

Crystal Palace reist mit einem neuen Trainer an. Thomas Frank wurde Anfang dieser Woche ernannt und übernimmt eine Mannschaft, die in dieser Saison bislang 24 Gegentore kassiert hat, mehr als jedes andere Team der Liga. Seine erste Aufgabe könnte kaum schwieriger sein: Er trifft auswärts auf ein Coventry, das sich von den Abstiegsplätzen absetzen will.

Coventry unter Frank Lampard hat eigene Probleme. Die Mannschaft hat drei ihrer letzten fünf Ligaspiele verloren und wird vor Palace auf der Hut sein. Trotz aller Schwierigkeiten ist das Team offensiv weiterhin gefährlich, wenn seine Spieler fit und verfügbar sind.

Jean-Philippe Mateta ist bei den Gästen gesperrt. Eine lange Verletztenliste schränkt Franks Möglichkeiten bei seinem ersten Spiel an der Seitenlinie gegen einen Rivalen des Klubs aus dem Selhurst Park zusätzlich ein.

Auch Coventry hat eine beträchtliche Liste an Ausfällen. Lampard braucht von seinen verfügbaren Spielern eine Leistung, mit der sich seine Mannschaft etwas Luft auf die letzten drei Plätze verschaffen kann.

Hier erfahren Sie alles darüber, wo Coventry City gegen Crystal Palace zu sehen ist, wann das Spiel beginnt und wie es um die Teams und ihre aktuelle Form steht.

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