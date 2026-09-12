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Muhammad Sharaf Eldeen und GOAL-e

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Cousin von Jonathan Tah vom FC Bayern München sammelt seine ersten Minuten beim FC Barcelona

La Liga
Levante - FC Barcelona
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FC Barcelona
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Deutschland

Der deutsche Juniorennationalspieler Mikael Baza hat sein erstes Spiel im Barca-Trikot absolviert. Die Kritiken fielen durchaus positiv aus.

Baza traf mit der B-Jugend des FC Barcelona auf die erste Mannschaft von Athletic Sant Just. Es war eine harte Bewährungsprobe für den 16-Jährigen und seine Teamkollegen, trafen sie doch auf deutlich erfahrene Gegner, von denen einige mehr als doppelt so alt waren wie die Spieler aus La Masia.

Barcelona verlor das Spiel zwar mit 1:2, doch der deutsche Verteidiger hinterließ laut der katalanischen Zeitung Sport bei seinem Debüt einen positiven Eindruck.

Baza habe das Spiel gut gelesen, fing Bälle ab und schloss schnell große Räume. Er wirkte fit und hatte großen Einfluss auf den Spielaufbau aus der Abwehr, obwohl er erst wenige Tage zuvor gewechselt war und sich noch in der Eingewöhnung befindet.

Baza passt perfekt ins "Beuteschema" von Barca

Seine Verpflichtung ist typisch für den katalanischen Spitzenklub, der die besten Talente Europas für sich zu gewinnen versucht. Mit über 1,90 Metern Größe, linksfüßig und körperlich stark erfüllt der Verteidiger alle Kriterien der Scouting-Abteilung, die in den letzten Monaten ihr Rekrutierungssystem neu aufgebaut hat. Das Ziel: Talente frühzeitig zu entdecken, um im Konkurrenzkampf mit den anderen Großklubs Europas weiter eine gute Rolle zu spielen.

Barcelona beobachtet Bazas Entwicklung genau; ein Aufstieg in die Jugendmannschaft (A) von Pol Planas ist in dieser Saison möglich. Der Spieler hat sich bereits in La Masia eingelebt und begonnen, sich schrittweise in das Vereinsumfeld zu integrieren, heißt es.

Der junge Verteidiger hat noch viel Entwicklungspotenzial. Er ist der Cousin von Jonathan Tah, den Barcelona vor dessen Wechsel zum FC Bayern München beobachtete.

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