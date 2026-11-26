So seht ihr Costa Rica U17 gegen Brasilien U17 mit einem VPN

Möchtet ihr euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo es möglicherweise geografische Beschränkungen gibt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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Wählt einen zuverlässigen VPN-Dienst . Entscheidet euch für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die App auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheidet euch für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die App auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN

Verbindet euch mit dem Server . Aktiviert das VPN und stellt eine Verbindung zum gewählten Server her, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und stellt eine Verbindung zum gewählten Server her, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Meldet euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Costa Rica U17 trifft in Gruppe I der U17-WM auf Brasilien U17. Spielort und Stadt stehen noch nicht fest.

Brasilien geht als Tabellenführer in die Partie. Zum Auftakt gewann das Team mit 2:1 gegen Irland U17, am 24. November folgte ein 1:0 gegen Tansania U17.

Damit hat Brasilien sechs Punkte aus zwei Spielen und liegt klar an der Tabellenspitze.

Costa Rica steht auf Platz vier und muss punkten. Am 21. November gab es ein 2:2 gegen Tansania U17, am 24. November folgte eine 0:2-Niederlage gegen Irland U17.

Nach der Niederlage steht Costa Rica bei nur einem Punkt und kann sich kaum noch einen Fehltritt leisten. Gegen das formstärkste Team der Gruppe wird das eine schwere Aufgabe.

Das ist bislang zur Übertragung des Spiels bekannt.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Angaben zu TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

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