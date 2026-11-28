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Wann ist Anstoß bei Corum FK gegen Kocaelispor?

Süper Lig - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 05:30 Turhan Kiliccioglu Stadi

Corum FK empfängt Kocaelispor im Turhan Kiliccioglu Stadi in Corum. Es ist ein Spiel der Süper Lig, in dem beide Teams Boden gutmachen wollen.

Corum FK steht auf Rang 11 und kommt mit gemischten Gefühlen in die Partie. Zuletzt setzte es eine 2:4-Niederlage gegen Istanbul Basaksehir.

Davor verlor das Team von Trainer Burak Yilmaz mit 0:5 bei Fenerbahçe. Aus den vergangenen fünf Spielen holte Corum zwei Siege und kassierte 13 Gegentore.

Kocaelispor reist als Tabellenachter an und ist deutlich stabiler unterwegs. Unter Trainer Selcuk Inan blieb die Mannschaft in den letzten fünf Pflichtspielen ungeschlagen.

Zuletzt trotzte Kocaelispor Fenerbahçe ein 2:2 ab. Zuvor gewann das Team auswärts mit 2:0 bei Eyupspor und blieb dabei ohne Gegentor.

Wie Sie die Begegnung verfolgen können, zeigen die folgenden Informationen zu TV-Sender und Live-Stream.

Was war zuletzt bei Corum FK und Kocaelispor los?

Corum FK holte in den letzten fünf Spielen zwei Siege bei drei Niederlagen. Zuletzt unterlag das Team Istanbul Basaksehir mit 2:4, davor setzte es ein 0:5 bei Fenerbahçe. Dem standen ein 3:1 bei Erzurumspor und ein 2:1 gegen Rizespor gegenüber. Insgesamt erzielte Corum sieben Tore und kassierte 13.

Kocaelispor blieb in fünf Partien ungeschlagen, mit drei Siegen und zwei Unentschieden. Zuletzt trennte sich das Team 2:2 von Fenerbahçe, zuvor gewann es 2:0 bei Eyupspor und 3:0 im Pokal gegen Mazidagi Fosfat Spor. Bei neun erzielten und drei kassierten Toren blieb Kocaelispor dreimal ohne Gegentor.

Wie stellen Corum FK und Kocaelispor auf?

Wie ist die Form der beiden Teams?

Wie sieht die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Corum FK und Kocaelispor in der Tabelle?