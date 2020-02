Angst vor Coronavirus: Manchester Uniteds Neuzugang Odion Ighalo wird vom Team ferngehalten

Mit dem Wechsel zu Manchester United erfüllte sich Odion Ighalo einen Traum. Aktuell muss sich der Nigerianer aufgrund des Coronavirus noch gedulden.

Odion Ighalo wird nach seinem Wechsel von Shanghai Shenhua zu aufgrund des aktuell kursierenden Coronavirus vorsorglich vom Team von Trainer Ole Gunner Solskjaer ferngehalten. Das berichtet die Times.

Der 30-jährige Nigerianer wechselte am Deadline Day auf Leihbasis inklusive Kaufoption vom chinesischen Erstligisten zu den Red Devils. Dem Bericht zufolge hat er bislang aber noch keinen Fuß auf Uniteds Trainingsgelände setzen dürfen und wurde vom Klub unter Quarantäne gestellt.

Manchester United: Ighalo fehlt beim Trainingslager in

Derzeit hält der englische Rekordmeister ein Trainingslager in Spanien ab, ehe am Montag in der Premier League das Top-Duell gegen den ansteht. Aus Angst davor, dass Ighalo nicht wieder nach einreisen dürfe, verzichtete man auf eine Teilnahme des 35-fachen Nationalspielers am Trainingslager.

Mehr Teams

"Wir wollten dieses Risiko nicht auf uns nehmen", erklärte Solskjaer vor der Abreise im Vereins-TV. "Er wird hier bleiben und individuell trainieren. Außerdem kann so seine Familie in Ruhe in England ankommen."

Die Zahl der bestätigten Todesfälle durch das aus stammende Virus liegt weltweit über 1300.