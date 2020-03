Coronavirus: Eintracht Frankfurt gegen den FC Basel in der Europa League ohne Fans

Das Hinspiel zwischen der SGE und Basel im Achtelfinale der Europa League wird nun doch ohne Zuschauer ausgetragen.

Das Gesundheitsamt Frankfurt hat Eintracht Frankfurt am Nachmittag über eine neue Infektionslage des Coronavirus informiert. Das @EuropaLeague-Spiel gegen den @FCBasel1893 wird demnach ohne Zuschauer ausgetragen. Alle Infos 👇#SGE #SGEBaselhttps://t.co/BnFUIn732a — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 11, 2020

Das Achtelfinal-Hinspiel des Bundesligisten in der gegen den Schweizer Spitzenklub wird nun doch ohne Zuschauer ausgetragen. Grund für die kurzfristige Entscheidung sei "eine neue Infektionslage des Coronavirus" insbesondere im Kanton Basel, teilte die Eintracht mit. Die Begegnung wird am Donnerstag um 18.55 Uhr angepfiffen.

Auch in der angrenzenden französischen Region Elsass habe sich eine neue Situation ergeben, teilte das Gesundheitsamt Frankfurt mit. In einer Pressekonferenz am Morgen hatte das Gesundheitsamt noch die Zulassung von Zuschauern aufgrund der überschaubaren Infektionslage im Raum Basel angeführt.

Europa League: Auch Wolfsburg vs. Donezk wegen des Coronavirus ohne Fans

"Das Gesundheitsamt ist nun zu einer anderen Einschätzung der Gefährdungslage als noch heute Morgen gekommen. Wir bedauern das sehr, aber wir haben auch stets betont, dass wir jede behördliche Anordnung aufgrund veränderter Voraussetzungen akzeptieren, da die Gesundheit unserer Fans und Besucher absolute Priorität hat", sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann.

Der hatte schon am Dienstag bekannt gegeben, dass das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen am Donnerstag (21.00 Uhr) ohne Fans stattfinden wird.