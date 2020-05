Werder Bremen: Profi nach Coronafall im persönlichen Umfeld in Quarantäne

Nach einem positiven Corona-Befund im persönlichen Umfeld muss ein Profi von Werder Bremen in Quarantäne. Für die Mannschaft besteht kein Risiko.

hat vor dem Restart der einen seiner Profis für zwei Wochen in häusliche Quarantäne geschickt. Der Spieler selbst ist bislang stets negativ auf das Coronavirus getestet worden, Anfang der Woche hatte es jedoch einen positiven Fall in seinem persönlichen Umfeld gegeben. Es folgte die entsprechende Anordnung durch das Bremer Gesundheitsamt.

Dies teilte Werder am Freitag mit. Am kommenden Montag (20.30 Uhr im LIVE-TICKER) trifft das Team von Trainer Florian Kohfeldt auf . Auch nach dem COVID-19-Nachweis in seinem Umfeld wurde der namentlich nicht genannte Spieler noch zweimal negativ getestet, alle Mitglieder der Profimannschaft und des Funktionsteams wurden bislang insgesamt fünf Mal getestet. Es gab keinen positiven Fall.

Wegen eines positiven #Corona-Tets einer Person aus dem persönlichen Umfeld, begibt sich ein #Werder-Profi in zweiwöchige Quarantäne. Der Spieler selbst ist negativ getestet.



👉 https://t.co/L0oZH9Dyz1 pic.twitter.com/V2ad7wAH7x — SV Werder Bremen (🏡) (@werderbremen) May 15, 2020

"Es besteht also keinerlei Risiko für unsere Mannschaft und den Staff", sagte Werders Geschäftsführer Frank Baumann: "Das Vorgehen zeigt, dass das medizinische Konzept greift, infizierte Personen frühzeitig ermittelt werden können und dann die nötigen Maßnahmen ergriffen werden."