Corona-Pandemie: Agnelli-Familie spendet zehn Millionen Euro

Norditalien ist heftig von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Juvens Besitzerfamilie Agnelli spendet daher eine hohe Summe.

Die Unternehmerfamilie Agnelli, deren Mitglieder unter anderem dem italienischen Rekordmeister vorstehen sowie die Mehrheit am Fiat-Chrysler-Konzern halten, beteiligt sich mit einer Spende in Höhe von zehn Millionen Euro am Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Das Geld kommt der italienischen Katastrophenschutzbehörde und einer Sozialhilfeorganisation zugute, die in der norditalienischen Region Piemont rund um Turin tätig ist.

Coronavirus: Mehr als 2500 Tote in

Italien ist das nach am stärksten vom Coronavirus betroffene Land. Bereits mehr als 31.500 Menschen, vorwiegend im Norden des Landes, sind an COVID-19 erkrankt.

Die Zahl der Toten hat 2500 bereits überschritten.