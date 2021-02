Coppa Italia heute live: Atalanta Bergamo - SSC Neapel im TV und LIVE-STREAM sehen

Halbfinale in der Coppa Italia: Nach einer Nullnummer im Hinspiel treffen heute wieder Atalanta Bergamo und SSC Neapel aufeinander. Anstoß im Gewiss Stadium in Bergamo ist heute um 20.45 Uhr.

Das Spiel dürfte an Spannung kaum zu überbieten sein: Das 0:0 im Hinspiel zeigt schon die Ausgeglichenheit der beiden Teams, in der Tabelle der Serie A liegen beide Mannschaften mit 37 Punkten direkt nebeneinander.

Negativer Höhepunkt des Hinspiels: Napolis Diego Demme musste vom Platz getragen werden, nachdem der er durch einen Zweikampf bewusstlos zu Boden ging. Immerhin konnte der Mittelfeldspieler später wieder im Innenraum des Stadions auftauchen.

Uns erwartet heute ein spannendes KO-Spiel - eine Entscheidung ist garantiert. Goal erklärt, wie die Begegnung heute LIVE übertragen wird.

Bild: GettyImages

Schlechte Nachrichten für alle Fußball-Anhänger:innen: Das heutige Spiel ist nicht im Fernsehen zu sehen! Kein Fernsehsender, sei es im Pay-TV oder Free-TV, hat sich die Übertragungsrechte an den Spielen der Coppa Italia gesichert.

Für viele Fans ist das ein Schock - schließlich gibt es kaum etwas schöneres, als im verdienten Feierabend Spitzenfußball auf dem TV verfolgen zu können! Allerdings solltet ihr nicht den Kopf in den Sand stecken, wir haben nämlich eine kostenlose Alternative!

Der Streamingdienst DAZN hat sich nämlich die Übertragungslizenzen des italienischen Pokalwettbewerbs gesichert und überträgt ihn in dieser Saison. Dabei ist das nicht der einzige italienische Fußball, welcher in dieser Saison gezeigt wird.

Neben der Serie A, die vollständig bei DAZN im Programm ist, ist nämlich auch die Champions League eines der Aushängeschilder des Streamingdiensts - in der Königsklasse sind noch Juventus Turin, Lazio Rom und eben Atalanta Bergamo dabei.

DAZN ist zwar ein Streamingdienst, trotzdem dürft ihr euch Hoffnung machen, das Spiel auf eurem TV-Gerät zu sehen: Wenn ihr einen Smart-TV habt, also einen modernen Fernseher mit Internetanschluss, könnt ihr das Spiel auch auf diesem verfolgen.

Dafür benötigt ihr nur die kostenlose DAZN-App und ein gültiges Abonnement. Wie ihr dieses kostenlos abschließt erklären wir in diesem Artikel.

Bild: Getty Images

DAZN überträgt heute die Coppa Italia - so viel hätten wir also bereits geklärt. Allerdings gibt es rund um den jungen Streamingdienst noch viel zu wissen!

DAZN gibt es erst seit 2016 und ist jetzt schon der beliebteste Streamingdienst bei den Sportfans in ganz Deutschland. Das "Netflix des Sports" kann dabei vor allem mit seinem Programm punkten: Über 8.000 LIVE-Events werden hier jährlich übertragen - und das aus den unterschiedlichsten Sportarten und Wettbewerben.

Besonders interessant ist für neue Fans ein Feature: Mit dem DAZN Probemonat kann man nämlich das gesamte Programm, was wenige Zeilen oberhalb aufgezählt wurde, kostenlos sehen!

30 Tage lang LIVE-Sport, ohne einen Cent zu bezahlen, klingt zu schön um wahr zu sein - ist es aber nicht! Dabei ist der Probemonat nicht nur kostenlos, sondern auch noch unverbindlich - ihr müsst also im Anschluss kein kostenpflichtiges Abonnement eingehen.

👍🏼0️⃣0️⃣ presenze in @seriea per Robin! 🦹🏻‍♂️

💯th @SerieA_EN appearances for #Gosens! 👏

⠀

📊 Stats by @footballdata_fi #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/fZvSVnbNh7