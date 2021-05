Coppa Italia heute live: Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin im TV und LIVE-STREAM sehen

Atalanta Bergamo und Juventus Turin spielen heute um den Sieg im italienischen Pokal. Goal erklärt, wie die Coppa Italia heute LIVE übertragen wird.

Entscheidung im italienischen Pokal! Am heutigen Mittwoch, 19. Mai, treffen Atalanta Bergamo und Juventus Turin im Finale der Coppa Italia aufeinander. Das Spiel wird um 21 Uhr im Mapei Stadium in Reggio Emilia angepfiffen.

Juventus Turin hat heute die Möglichkeit, eine bisher enttäuschende Saison zu retten. In der Champions League scheiterte der Klub von Superstar Cristiano Ronaldo im Achtelfinale am FC Porto, in der Serie A bangt der Rekordmeister noch um die Teilnahme an der Champions-League-Saison 2021/22. Da käme der 14. Pokaltitel jetzt gerade recht.

Atalanta Bergamo gewann den italienischen Pokal erst einmal, und das ist schon eine Weile her - nämlich 1963. Das Team des deutschen Nationalspielers Robin Gosens geht mit viel Selbstvertrauen in das Finale, machte Atalanta doch am vergangenen Wochenende den erneuten Einzug in die Königsklasse perfekt.

Für ein spannendes Finale ist also gesorgt.

Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin: Goal erklärt, wie das Finale der Coppa Italia heute LIVE übertragen wird.Außerdem zeigen wir Euch die Aufstellungen der beiden Teams.

Fußball heute LIVE - Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin: Das Finale der Coppa Italia im Überblick

Begegnung Atalanta Bergamo - Juventus Turin Wettbewerb Coppa Italia, Finale Datum Mittwoch, 19. Mai 2021 Anstoß 21 Uhr Ort Mapei Stadium, Reggio Emilia

Coppa Italia heute LIVE: Das Finale Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin im TV sehen

An dieser Stelle haben wir zuerst einmal eine schlechte Nachricht für Euch! Das Finale der Coppa Italia zwischen Atalanta Bergamo und Juventus Turin wird heute nicht live im deutschen Free-TV und im Pay-TV zu sehen sein. Das liegt daran, dass sich kein Fernsehsender die Übertragungsrechte an der Coppa Italia gesichert hat.

Auf eine schlechte Nachricht folgt meist eine gute. Ihr könnt das Finale der Coppa Italia heute trotzdem live verfolgen - sogar kostenlos. Wie das funktioniert, erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Coppa Italia heute LIVE: Das Finale Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM bei DAZN

In dieser Saison wird die Coppa Italia live und exklusiv bei DAZN gezeigt. Der Streamingdienst ist damit heute Eure erste und einzige Adresse, wenn ihr Atalanta Bergamo gegen Juventus Turin live sehen wollt.

Was den italienischen Spitzenfußball anbelangt, ist DAZN in der führenden Übertragungsposition. Bei dem Streamingdienst könnt Ihr nämlich auch die komplette Saison der Serie A live verfolgen. Am kommenden Wochenende steht in der italienischen Eliteliga der letzte Spieltag auf dem Programm, an dem noch einige Entscheidungen fallen werden. Mit DAZN seid Ihr am kommenden Samstag darüber bestens informiert.

Coppa Italia heute LIVE: Das Finale Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin im LIVE-STREAM - Übertragung von DAZN

DAZN geht heute rechtzeitig zum Anpfiff auf Sendung. Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann, ihn unterstützt als Experte Christian Bernhard.

Coppa Italia heute LIVE: Das Finale Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Wir haben bereits angekündigt, dass Ihr das Finale der Coppa Italia heute kostenlos sehen könnt. Jetzt kommt die Auflösung!

Wenn Ihr noch nicht Kunde bei DAZN seid, schenkt Euch der Streamingdienst die ersten 30 Tage kostenlos zum Testen. Der Probemonat ist nicht nur kostenlos, sondern auch noch unverbindlich - ihr müsst also im Anschluss kein kostenpflichtiges Abonnement eingehen.

Wenn Ihr also heute noch rechtzeitig vor Anpfiff des Finales den kostenlosen Probemonat in Anspruch nehmt, könnt Ihr Atalanta Bergamo gegen Juventus Turin ohne anfallende Kosten live sehen.

Coppa Italia heute LIVE: Das Finale Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin kostenlos im LIVE-STREAM sehen - Das kostet DAZN

Generell ist DAZN kostenpflichtig. Um die Programmvielfalt des Streamingdienstes in vollen Zügen genießen zu können, müsst Ihr nach Ablauf des kostenlosen Probemonats ein Abo abschließen.

Es gibt zwei Optionen: Zum einen das Monatsabo zum Preis von jeweils 11,99 Euro, oder das Jahresabo gegen eine einmalige Zahlung von 119,99 Euro. Mit diesem kommt Ihr auf lange Sicht günstiger weg.

Coppa Italia heute LIVE: Das Finale Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin live sehen - Das ist DAZN

DAZN hat sich nach seiner Einführung im Jahr 2016 schnell zum beliebtesten Streamingdienst entwickelt. Und das hat mehrere gute Gründe!

Das "Netflix des Sports" zeigt im Jahr mehr als 8.000 LIVE-Events - und das aus den unterschiedlichsten Sportarten und Wettbewerben. Ganz egal, ob Fußball (Bundesliga, Champions League, Europa League, LaLiga, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Boxen, Darts, Handball oder Motorsport - DAZN ist bei den Top-Events des Sportjahres live dabei.

Coppa Italia heute LIVE: Das Finale Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin im TV sehen

Ihr wollt Atalanta Bergamo gegen Juventus Turin heute lieber am heimischen TV sehen? Auch das ist möglich, obwohl DAZN ein Streamingdienst ist.

Wenn ihr einen Smart-TV besitzt, könnt ihr das Spiel auch auf diesem verfolgen. Dafür benötigt ihr nur die kostenlose DAZN-App und ein gültiges Abonnement.

Falls Ihr noch im Besitz eines älteren TV-Gerätes seit, müsst Ihr dieses einfach mit Eurem PC per HDMI-Kabel verbinden.

Atalanta Bergamo vs. Juventus Turin: Die Aufstellungen

Sobald die beiden Teams Ihre Aufstellung bekanntgegeben haben, zeigen wir Euch diese an dieser Stelle.