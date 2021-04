Copa del Rey: Athletic Club gegen FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Finale! Im Endspiel der Copa del Rey trifft Atletic Bilbao auf den FC Barcelona. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM kommt.

Athletic Club aus Bilbao trifft im Finale des diesjährigen spanischen Pokalwettbewerbes auf den FC Barcelona. Vor ein paar Tagen hat der Klub bereits ein Finale verloren. Das Spiel wird um 21.30 Uhr angepfiffen.

Das Pokalfinale 2020 hat Bilbao gegen San Sebastian verloren, gelingt gegen den FC Barcelona heute die Revanche? Auf der anderen Seite könnte das Spiel heute die letzte Chance für Barcelona sein, in dieser Saison noch einen Titel zu holen. In der Champions League ist man schon lange ausgeschieden und in der Liga hat man jüngst gegen Real Madrid verloren.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Athletic Club gegen den FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Copa del Rey: Athletic Club gegen Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Copa del Rey

: Copa del Rey Datum : Samstag, 17. April 2021

: Samstag, 17. April 2021 Uhrzeit: 21.30 Uhr

Athletic Club gegen Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Finale übertragen

Wir haben gute Nachrichten, denn Bilbao gegen Barcelona wird heute live übertragen! Wie fast alle europäischen Spitzenspiele werdet Ihr das Finale auf dem Streamingdienst DAZN verfolgen können. Alle weiteren Infos zum Spiel und zu DAZN erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

💥 MATCHDAY! 💥

🆚 @Athletic_en

⌚️ 9:30pm CEST

🏆 Copa del Rey FINAL

🏟 Estadio La Cartuja

📍 Seville, Spain

📲 #CopaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2021

Copa del Rey: Athletic Club gegen Barcelona heute live im LIVE-STREAM

DAZN wird Athletic Club gegen den FC Barcelona heute live und über die volle Distanz im LIVE-STREAM übertragen! Ab 21.15 Uhr könnt Ihr DAZN einschalten. Jan Platte wird die Partie kommentieren, Sebastian Kneißl kommt als Experte zum Einsatz. Wer neu bei DAZN ist, der kann die Übertragung kostenlos sehen, denn der Streamingdienst schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements. Die Übertragung wird in Deutschland und Österreich empfangbar sein.

Copa del Rey: Athletic Club gegen Barcelona heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten schaut Ihr die Partie über die kostenlose DAZN-App. Die App gibt es überall als Download und ist für diverse Geräte kompatibel, wie zum Beispiel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4/5 und den Amazon Fire-TV-Stick.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Copa del Rey: Athletic Club gegen Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Copa del Rey: Athletic Club gegen Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr seid gerade unterwegs und habt nicht mehr genügend Datenvolumen für den Stream? Dann verfolgt die Partie über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal. Fast in Echtzeit bekommt Ihr dort alles Wichtige aus der Copa del Rey mit. Zusätzlich gibt es interessante Statistiken – schaut mal rein!

Copa del Rey: Athletic Club gegen Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer das Spiel verpasst hat, der kann sich spätestens 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights auf DAZN anschauen! Falls Ihr Bock auf die gesamte Partie habt, dann könnt Ihr Euch das Spiel auch komplett im Re-Live anschauen.

Auf DAZN gibt es jeden Tag spannenden Livesport zu bestaunen – da ist für jeden Sportfan etwas dabei! In Sachen Fußball gibt es die Champions League und die Europa League, Bundesliga, LaLiga, Serie A und Ligue 1. Aber auch andere Sportarten werden gestreamt, wie zum Beispiel American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Athletic Club gegen Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Barcelona bisher 204 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Bilbao 102 Siege 68 34 Remis 34 382 Tore 291 823 Mio. Euro Marktwert 219,8 Mio. Euro Ansu Fati (80 Mio. Euro) wertvollster Spieler Unai Simon (30 Mio. Euro)

