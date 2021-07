Copa America: Argentinien vs. Kolumbien im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung des Halbfinales

In Südamerika ist die Copa America in vollem Gange. Hier bei Goal findet ihr alle Infos zur Übertragung des Halbfinales im TV und LIVE-STREAM.

Bei der Copa America steht heute Nacht um 3 Uhr deutscher Zeit das zweite und damit letzte Halbfinale zwischen Argentinien und Kolumbien im brasilianischen Estadio Garrincha an.

In der ersten Halbfinalpartie konnte sich Brasilien knapp mit 1:0 gegen Peru durchsetzen. Sollte dann in der heutigen Partie Argentinien erfolgreich sein, treffen sich also im Finale die beiden absoluten Superstars Neymar und Messi. Dafür muss der Kapitän des FC Barcelona sein Team aber erst einmal zum Sieg über Kolumbien führen. Und auch die werden alles geben, um am 11. Juli im Finale auf Brasilien zu treffen.

Hier bei Goal findet ihr alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM

Argentinien vs. Kolumbien heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Argentinien vs. Kolumbien Wettbewerb Copa America - Halbfinale Spielort Estadio Mane Garrincha (Brasilia) Anpfiff 3 Uhr (deutsche Zeit)

Argentinien vs. Kolumbien heute live: Die Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM

Gute Nachrichten für alle Fans des südamerikanischen Fußballs. Mit Sportdigital hat sich ein Sender die Übertragungsrechte an der Copa America gesichert. Falls ihr jetzt nicht ganz genau wisst, wovon wir sprechen, aufgepasst, wir klären euch auf.

Argentinien vs. Kolumbien heute live: Das Halbfinale bei Sportdigital

Die Plattform Sportdigital bietet euch alle Spiele der Copa America als Live-Übertragung an. Zu beachten ist dabei natürlich, dass aufgrund der Zeitverschiebung der Anpfiff der Partie für deutsche Zuschauer mitten in der Nacht liegt. Aber auch hier bietet der Sender euch eine tolle Alternative an. Das gesamte Spiel wird an verschiedenen darauffolgenden Tagen als Re-Live gezeigt, sowohl untertags als auch abends für alle, die erst nach der Arbeit zusehen können. Um die gesamte Partie verfolgen zu können, müsst ihr also nicht zwangsweise um 3 Uhr aufstehen.

Copa America live: Wie empfange ich Sportdigital?

Das Wichtigste gleich einmal vorweg: Um das Spiel bei Sportdigital verfolgen zu können, müsst ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei könnt ihr euch entweder einen Tages-Pass holen oder gleich ein Monats- oder Jahresabo abschließen. Ein kleiner Tipp: Auch Sportdigital bietet einen kostenlosen Probemonat an, hier gibts den passenden Link dazu. Ansonsten sehen die Preise für Sportdigital folgendermaßen aus:

Tages-Pass : 2,99 Euro für 24 Std. unbeschränkten Zugriff

: 2,99 Euro für 24 Std. unbeschränkten Zugriff Monats-Pass : 4,99 Euro pro Monat

: 4,99 Euro pro Monat Jahres-Pass: 44,99 Euro pro Jahr

Der Sender ist auf unterschiedlichen Plattformen schon hinterlegt, die einige von euch bestimmt bereits nutzen, unter anderem sind da Sky, Prime Video oder Waipu zu nennen. Wer sich einen genaueren Überblick darüber verschaffen will, der klickt am besten hier.

Wer sich das Ganze übrigens als LIVE-STREAM ansehen will, kann das natürlich ebenso machen. Dafür könnt ihr einfach Sportdigital im Web aufrufen und per LIVE-STREAM Messi und Co. beim Zaubern zusehen. Wie aber schon oben erwähnt, müsst ihr auch dafür ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Was gibt es bei Sportdigital eigentlich noch zu sehen?

Die Copa America ist natürlich nicht das Einzige, was ihr bei Sportdigital zu sehen bekommt. Genauso könnt ihr dort die niederländische Eredivisie, die MLS, die polnische Ekstraklasa, die portugiesische und australische Liga sowie vieles mehr verfolgen. Wer jetzt also neben Bundesliga und Premier League auch mal etwas anderes sehen möchte, der kommt dort voll auf seine Kosten.