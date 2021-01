Conor McGregor gegen Dustin Poirier auf DAZN: Die Übertragung heute im LIVE-STREAM

Conor McGregor mit der Rolle rückwärts: Der Ex-Champion steigt am Sonntag gegen Dustin Poirier ins Oktagon. Alle Infos zum LIVE-STREAM auf DAZN.

Conor McGregor ist zurück aus dem Ruhestand: In der Nacht vom 23. auf den 24. Januar steigt "The Notorious" gegen den US-Amerikaner Dustin Poirier wieder ins Oktagon. Die Kämpfe der Main Card beginnen zwar schon um 04 Uhr, mit dem Duell zwischen McGregor und Poirier ist allerdings erst gegen 06 Uhr am Morgen zu rechnen.

Die beiden MMA-Kämpfer haben sich bereits im September 2014 gegenübergestanden. Damals als Vorkampf vor UFC 178 - Johnson gegen Cariaso - besiegte McGregor Poirier nach 1:46 Minuten durch technischen K.-o. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird McGregor alles geben, um auch im zweiten Duell als Sieger hervorzugehen.

McGregor hat (erneut) seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt: Ihr möchtet seinen Kampf gegen Dustin Poirier heute im LIVE-STREAM erleben? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel verrät Euch Goal alles Wissenswerte zu UFC 257, darunter auch, was Ihr bei der Übertragung auf DAZN beachten müsst.

Conor McGregor gegen Dustin Poirier heute live sehen: Die UFC 257 in der Übersicht

Duell Conor McGregor gegen Dustin Poirier Wettbewerb UFC 257 Datum in der Nacht vom 23. auf den 24. Januar Uhrzeit 6 Uhr Stadion Fight , Abu Dhabi

Conor McGregor gegen Dustin Poirier im LIVE-STREAM: So wird der UFC-Fight übertragen

Der Streamingdienst DAZN hat sich die exklusiven Übertragungrechte an UFC 257 gesichert und ist somit die einzige Möglichkeit, um McGregor gegen Poirier im LIVE-STREAM zu sehen. Der besagte UFC-Fight wird nämlich nicht im deutschen Fernsehen übertragen, weder im Free- noch im Pay-TV.

McGregor gegen Poirier heute live sehen: So empfangt Ihr den Fight auf DAZN

DAZN geht in der Nacht von Samstag auf Sonntag pünktlich um 04 Uhr auf Sendung. Beim Streamingdienst könnt Ihr zwischen dem deutschen und dem englischen Kommentar wählen. Damit Ihr Euch die Übertragung anschauen könnt, müsst Ihr jedoch nachweisen, dass Ihr mindestens 18 Jahre alt seid.

Auf den LIVE-STREAM können somit nur volljährige DAZN-Kunden zugreifen, die zudem über ein laufendes Abonnement verfügen. Dieses kostet 11,99 Euro monatlich oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro. Mit dem Gratismonat von DAZN könnt Ihr den UFC-Fight jedoch kostenlos sehen.

Mehr Teams

Ihr habt bislang kein DAZN-Abonnement abschlossen? Wenn Ihr Euch heute ein Konto beim Streamingdienst anlegt, bekommt Ihr den ersten Monat von DAZN geschenkt und könnt McGregor gegen Poirier als Neukunde somit ohne zusätzliche Kosten verfolgen.

Alles, was Ihr dafür tun müsst, ist auf die DAZN-Webseite zu sehen oder die kostenlose App des Streamingdienstes - im Google Play-Store oder im App-Store - herunterzuladen. Dann könnt Ihr Euch mit Euren Anmeldedaten einloggen und schon steht Euch UFC 257 live und in voller Länge zur Verfügung.

Bild: Getty Images

Conor McGregor gegen Dustin Poirier: Den UFC-Fight in den Highlights auf DAZN erleben

McGregor gegen Poirier wird erst gegen 06 Uhr nachts ausgetragen. In muss man sich deshalb einen Wecker stellen, wenn man UFC 257 live verfolgen möchte. Bei DAZN habt Ihr allerdings auch die Möglichkeit, Euch den kompletten UFC-Fight im Re-Live anzusehen.

Ihr möchtet lieber nur die Highlights genießen? Das ist mit DAZN ebenfalls möglich. Bereits wenige Minuten nach dem Kampf findet Ihr eine Zusammenfassung der besten Szenen auf der Plattform. Diese lassen sich auch gemütlich am Frühstückstisch anschauen.

Beachtet jedoch, dass Ihr für beide Funktionen DAZN-Kunde sein müsst. Ihr seid Euch noch unsicher, ob sich ein Abonnement für Euch lohnen würde? Neben der UFC hat der Streamingdienst auch Fußball, Basketball, Football, Eishockey sowie viele weitere Sportarten im Angebot.

In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir Euch die LIVE-STREAMS der kommenden Tage kompakt zusammengefasst. Bei weiteren Fragen zu DAZN empfehlen wir Euch, die Seite unserer Kollegen von DAZN News zu besuchen. Dort findet Ihr alle Informationen!