Conor McGregor vs. Dustin Poirier 2: Datum, Termin, Uhrzeit und Co. - alle Infos zu UFC 257

Conor McGregor steigt gegen Dustin Poirier zurück ins Oktagon! Hier erfahrt ihr alles zur Übertragung im TV und LIVESTREAM zum Rematch am 23. Januar.

"Ich bin sehr glücklich, zurückzukommen und wieder das zu tun, was ich liebe", sagte McGregor bei der offiziellen Ankündigung des Kampfes. Am 23. Januar 2021 wird der Ire in Abu Dhabi ein erneutes Comeback geben, nachdem er schon mehrmals seinen Rücktritt vom Ultimate Fighting erklärt hatte. Gegen Poirier geht es aber nicht nur um Geld und Ruhm. Der US-Amerikaner Poirier unterstützt mit seiner Stiftung "The Good Fight" Projekte in Louisiana. "Ich freue mich sehr darauf, eine Spende zu tätigen, um eine Trainingshalle für benachteiligte Jugendliche in Dustins Heimat zu errichten", erklärte McGregor.

Conor "The Notorious" McGregor und "The Diamond" Dustin Poirier treffen zum zweiten Mal in ihren Karrieren im UFC-Oktagon aufeinander. Im ersten Kampf (UFC 178) im September 2014 gewann der heute 32-jährige McGregor gegen seinen Kontrahenten nach 1:46 Minuten durch technischen K.-o. Damals fand der Kampf allerdings noch eine Gewichtsklasse darunter im Federgewicht (bis 66 kg) statt. Beim Aufeinandertreffen im Januar im Leichtgewicht dürfen beide Kämpfer bis zu vier Kilogramm mehr auf die Waage bringen.

UFC 257: Der Rückkampf von Conor McGregor gegen Dustin Poirier. Im diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Event live im TV im LIVESTREAM sehen könnt.

Conor McGregor gegen Dustin Poirier: Der Kampf bei UFC 257 im Überblick

Kampf: Conor McGregor (32 Jahre) vs. Dustin Poirier (31 Jahre)

Ort: Fight , Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Datum: Sonntag, 23. Januar 2021, 4 Uhr

Gewichtsklasse: Leichtgewicht (bis 70 Kg)

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: Der Kampf bei UFC 257 live im TV und im LIVESTREAM

Der Hauptkampf McGregor gegen Poirier bei UFC 257 wird nicht im Free-TV zu sehen. Weder öffentlich-rechtliche noch private TV-Sender in haben sich die Rechte an der Übertragung von Events der UFC gesichert. Für alle, die das Spektakel in Abu Dhabi dennoch nicht verpassen möchten, gibt es eine Lösung. Wir erklären, wie man das Rematch live sehen kann.

Conor McGregor gegen Dustin Poirier: Der Kampf (UFC 257) im LIVESTREAM

Wie bereits beschrieben wird der UFC-Fight nicht live im TV zu sehen sein. Allerdings besteht die Möglichkeit, das Event trotzdem zu sehen. Der Streaming-Dienst DAZN bietet den Kampf als Live-Event an. Um McGregor vs. Poirier 2 zu sehen, muss man sich bei DAZN registrieren. Der Dienst ist im ersten Monat kostenlos und bereits im ersten Monat kündbar. Danach kostet die Mitgliedschaft 11,99 Euro pro Monat. Im Jahresabo kostet der Streaming-Dienst, der noch viele weitere Sportarten wie beispielsweise die Fußball-Champions-League oder die PDC-Darts-WM im Angebot hat, nur 119,99 Euro. Alles Weitere zu DAZN erfahrt Ihr hier!

Conor McGregor vs. Dustin Poirier: Der Kampf (UFC 257) live im TV

Da der Kampf nicht im TV zu sehen sein wird, kann man ihn nicht ohne Weiteres auf dem heimischen Gerät verfolgen. Wer aber einen Smart-TV oder eine Spielekonsole hat und sich - wie oben beschrieben - ein Abonnement bei DAZN zugelegt hat, kann Conor McGregor vs. Dustin Poirier 2 in seinem Wohnzimmer verfolgen. Einfach die App auf Euren TV oder die Konsole installieren und den Kampf live sehen. Hier findet Ihr alle Infos zur App für Android und Apple!

Conor McGregor vs. Dustin Poirier 1: Seht Euch das erste Aufeinandertreffen bei UFC 178 nochmal im Re-Live bei DAZN an

Als Einstimmung auf das Mixed-Martial-Arts-Event im Januar 2021 zeigt DAZN den kompletten Kampf vom September 2014 nochmals im Re-Live. Dass das erste Duell der beiden mit einem Sieg für Conor McGregor endete, dürfte bekannt sein. Wie er seinen Kontrahenten Dustin Poirier besiegte, könnt Ihr hier noch einmal sehen.