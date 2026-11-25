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Wann ist Anstoß bei SC Freiburg gegen Twente Enschede?

Conference League - Spielwoche 4 26. Nov. 2026 - 15:00 Europa-Park Stadion

SC Freiburg empfängt in der Conference League Twente Enschede im Europa-Park Stadion. Für beide Teams geht es in der Ligaphase um wichtige Punkte.

Freiburg reist mit viel Rückenwind in dieses Spiel. Die Mannschaft von Julian Schuster hat ihre jüngsten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen, zuletzt mit 1:0 bei Elversberg.

In der Conference League steht Freiburg derzeit auf Rang 14. Beim 1:0 in Trabzonspor holte das Team zuletzt einen wichtigen Auswärtssieg in diesem Wettbewerb.

Twente Enschede kommt als Tabellendritter der Ligaphase nach Deutschland. Trainer John van den Brom hat seine Mannschaft zuletzt mit einem 2:1 gegen Willem II Tilburg in der Eredivisie auf Kurs gehalten.

Besonders auffällig ist die Offensive der Niederländer. Beim 9:0 bei Excelsior Rotterdam zeigte Twente zuletzt, wie torgefährlich das Team sein kann.

Es treffen also zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Wo Sie die Partie verfolgen können, zeigen wir Ihnen im Folgenden.

Was war zuletzt bei SC Freiburg und Twente Enschede los?

SC Freiburg hat die letzten fünf Pflichtspiele alle gewonnen, die Bilanz lautet 5-0-0. Zuletzt siegte das Team mit 1:0 bei Elversberg, zuvor mit 2:0 gegen Union Berlin.

In dieser Serie erzielte Freiburg acht Tore und kassierte fünf. Auch das 3:2 im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg gehört zu dieser Bilanz.

Twente Enschede kommt auf vier Siege und ein Remis (4-1-0). Zuletzt setzte sich das Team mit 2:1 gegen Willem II Tilburg durch, zuvor gab es ein 2:2 gegen Ajax Amsterdam.

Insgesamt erzielte Twente 18 Tore und kassierte vier. Hinzu kommen das 3:1 gegen Pafos FC und das 9:0 bei Excelsior Rotterdam.

Wie könnten Freiburg und Twente aufstellen?

Wie gut sind Freiburg und Twente in Form?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Freiburg und Twente in der Tabelle?