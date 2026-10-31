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Italien Serie A - Spielwoche 10 1. Nov. 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

Como gegen Venezia wird live auf DAZN übertragen, der einzigen Plattform, die alle Spiele der Serie A 2026/27 zeigt. Wer ein Abo abschließen und die Partie im Stream verfolgen möchte, kann das über den Link unten tun.

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Como und Venezia treffen am zehnten Spieltag der Serie A 2026/27 im Stadio G. Sinigaglia in Como aufeinander. Como empfängt Venezia zu einer Partie, vor der sich die beiden Mannschaften in sehr unterschiedlichen Phasen ihrer Saison befinden.

Como geht in herausragender Form in diese Partie. Vier Siege in den letzten fünf Spielen in Liga und Champions League stehen zu Buche, darunter ein deutliches 4:1 gegen Manchester United in Europa und ein überzeugendes 3:1 beim FC Turin am vergangenen Serie-A-Spieltag. Cesc Fabregas hat eine Mannschaft aufgebaut, die in jedem Wettbewerb gefährlich werden kann.

Venezia hingegen durchlebt eine schwierige Phase. Zwei Ligapleiten in Folge, erst gegen den FC Genua und dann gegen Inter, haben die Ambitionen der Mannschaft gedämpft. Das Team von Davide Nicola bleibt Tabellenletzter und braucht dringend Punkte.

Beide Mannschaften müssen auf Spieler verzichten. Como fehlen mehrere Akteure, während Venezia mit einer Liste von Ausfällen anreist, die Nicolas Pläne zusätzlich erschwert.

Venezia hat in dieser Saison mit dem Sieg gegen Napoli gezeigt, dass die Mannschaft zu Hause höher eingeschätzte Teams schlagen kann. Auswärts sieht es für Venezia jedoch anders aus: Abseits des Penzo fällt es dem Team schwer, konstant Leistungen abzurufen.

Für Como ist die Partie dagegen eine Gelegenheit, die eigene Position im oberen Tabellenbereich zu festigen. Das Team ist voll im Rennen und will vor den eigenen Fans seinen Heimvorteil nutzen.

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Neuigkeiten zu den Teams

Fabregas muss bei Como auf Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali und Jesus Rodriguez verzichten. In der voraussichtlichen Startelf steht Robert Sanchez im Tor, davor verteidigen Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf und Alex Valle. Im Mittelfeld werden Caqueret, Luis Milla und Da Cunha mit Perrone erwartet, im Angriff Nico Paz und Douvikas.

Venezia muss ohne Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi und Thorir Helgason auskommen. Nicola dürfte Filip Stankovic ins Tor stellen, mit Halhal, Moreno, Juan Jesus und Hainaut in der Abwehrreihe. Im Mittelfeld werden Schingtienne, Kike Perez, Sohm und Busio erwartet, vorne Lauberbach und Adams.

Aktuelle Form

Como hat in den letzten fünf Spielen in Serie A und Champions League vier Siege und nur eine Niederlage verbucht, dabei 13 Tore erzielt und 7 kassiert. Der einzige Ausrutscher war das 2:3 gegen Feyenoord in Europa. Darauf antwortete Como mit drei Siegen in Folge, darunter das 4:1 gegen Manchester United. Am vergangenen Ligaspieltag gewann das Team auswärts beim FC Turin mit 3:1 und bestätigte damit seine derzeit starke Form.

Venezia hat nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen, dazu kommen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 1:0-Heimsieg gegen Napoli. Seitdem folgten Niederlagen gegen den FC Genua (0:1) und Inter (0:2). In den letzten fünf Partien erzielte Venezia 3 Tore und kassierte 6 Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 8. März 2025 statt, als Como und Venezia in der Serie A 1:1 spielten. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen lautet: zwei Siege für Venezia, ein Unentschieden und zwei Siege für Como. Die jüngsten Duelle wurden in der Serie A und der Serie B ausgetragen. Am 8. Dezember 2024 waren die beiden Teams bereits aufeinandergetroffen und hatten sich im Penzo 2:2 getrennt.

Tabelle

In der Serie A 2026/27 steht Como auf Platz vier und mischt im oberen Tabellenbereich voll mit. Venezia ist dagegen mit 20 Punkten Tabellenletzter, steckt mitten in der Abstiegszone und sucht dringend nach Punkten für den Klassenerhalt.