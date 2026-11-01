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Italien Serie A
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Como gegen Venezia heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und im Livestream?

Como - Venedig
Como
Venedig
Italien Serie A

So seht Ihr das Serie-A-Spiel zwischen Como und Venezia: Anstoßzeit und Neuigkeiten zu den Teams

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Italien Serie A - Spielwoche 10
Stadio G. Sinigaglia

Como gegen Venezia wird live auf DAZN übertragen, der einzigen Plattform, die alle Spiele der Serie A 2026/27 zeigt. Wer ein Abo abschließen und die Partie im Stream verfolgen möchte, kann dafür den Link unten nutzen.

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Como und Venezia treffen am zehnten Spieltag der Serie A 2026/27 im Stadio G. Sinigaglia in Como aufeinander. Como empfängt Venezia zu einem Duell zweier Mannschaften, deren Saison bislang sehr unterschiedlich verlaufen ist.

Como geht in überragender Form in diese Partie. In den letzten fünf Spielen in Liga und Champions League gab es vier Siege, darunter ein klares 4:1 gegen Manchester United in Europa und ein überzeugendes 3:1 beim FC Turin am vergangenen Serie-A-Spieltag. Cesc Fabregas hat eine Mannschaft aufgebaut, die in jedem Wettbewerb gefährlich ist.

Venezia durchlebt dagegen eine schwierige Phase. Zwei Niederlagen in Folge in der Liga, zunächst gegen den FC Genua und dann gegen Inter, haben die Ambitionen des Teams gedämpft. Die Mannschaft von Davide Nicola bleibt Tabellenletzter und braucht dringend Punkte.

Beide Teams müssen auf Spieler verzichten. Como fehlen mehrere Akteure, während Venezias Liste der Ausfälle Nicolas Pläne zusätzlich erschwert.

Venezia hat in dieser Saison mit dem Sieg gegen Napoli gezeigt, dass die Mannschaft zu Hause höher eingeschätzte Teams schlagen kann. Auswärts sieht es für Venezia jedoch anders aus: Fernab des Penzo tut sich das Team schwer, konstant zu punkten.

Für Como bietet sich dagegen die Gelegenheit, seine Position im oberen Tabellendrittel zu festigen. Die Mannschaft ist voll im Rennen und will vor den eigenen Fans den Heimvorteil nutzen.

Im Folgenden findet ihr alle Informationen dazu, wie ihr Como gegen Venezia live im TV und im Stream verfolgen könnt.

Neuigkeiten zu den Teams

Como vs Venedig Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Aufstellung
Venedig crest
Venedig
VEN
3-5-2
Robert SánchezRobert SánchezY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. KempfM. KempfÁlex ValleÁlex ValleM. CaqueretM. CaqueretL. MillaL. MillaL. Da CunhaL. Da CunhaM. PerroneM. PerroneN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasF. StankovicF. StankovicR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoJ. JesusJ. JesusA. HainautA. HainautJ. SchingtienneJ. SchingtienneKike PérezKike PérezS. SohmS. SohmG. BusioG. BusioL. LauberbachL. LauberbachA. AdamsA. Adams
Venedig crest
Venedig
VEN
4-2-3-1
Como

Startelf

Venedig

Trainer

  • Cesc Fàbregas
  • D. Nicola

Fabregas muss bei Como auf Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali und Jesus Rodriguez verzichten. In der voraussichtlichen Startelf steht Robert Sanchez im Tor, vor ihm verteidigen Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf und Alex Valle. Im Mittelfeld sind Caqueret, Luis Milla, Da Cunha und Perrone vorgesehen, im Angriff Nico Paz und Douvikas.

Venezia muss ohne Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi und Thorir Helgason auskommen. Nicola dürfte Filip Stankovic ins Tor stellen, mit Halhal, Moreno, Juan Jesus und Hainaut in der Abwehr. Im Mittelfeld sind Schingtienne, Kike Perez, Sohm und Busio vorgesehen, vorne Lauberbach und Adams.

Aktuelle Form

COM

COM - Form

FEY
N3-2
FIO
S1-3
MUN
S4-1
SAS
S2-0
TOR
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
14/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VEN

VEN - Form

RAP
S1-0
ATA
N3-1
NAP
S1-0
GEN
N1-0
INT
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Como hat in den letzten fünf Spielen in der Serie A und der Champions League vier Siege und nur eine Niederlage verbucht. Dabei erzielte die Mannschaft 13 Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Der einzige Ausrutscher war das 2:3 gegen Feyenoord in Europa. Darauf antwortete Como mit drei Siegen in Folge, darunter dem 4:1 gegen Manchester United. Am vergangenen Ligaspieltag gewann Como auswärts mit 3:1 gegen den FC Turin und bestätigte damit seine derzeit starke Form.

Venezia hat nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen, dazu kamen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 1:0-Heimsieg gegen Napoli. Seitdem folgten Niederlagen gegen den FC Genua (0:1) und Inter (0:2). In den letzten fünf Spielen erzielte Venezia drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

ComoUnentschiedenVenedig
1
2
2
Italien Serie A
Como badge
Como
COM
1
Venedig badge
Venedig
VEN
1
END
Italien Serie A
Venedig badge
Venedig
VEN
2
Como badge
Como
COM
2
END
Italien Serie B
Como badge
Como
COM
2
Venedig badge
Venedig
VEN
1
END
Italien Serie B
Venedig badge
Venedig
VEN
3
Como badge
Como
COM
0
END
Italien Serie B
Venedig badge
Venedig
VEN
3
Como badge
Como
COM
2
END
7Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 8. März 2025 statt, als Como und Venezia in der Serie A 1:1 spielten. Die Bilanz der letzten fünf Duelle lautet: zwei Siege für Venezia, ein Unentschieden und zwei Siege für Como. Die jüngsten Begegnungen fanden in der Serie A und der Serie B statt. Zuvor waren die beiden Teams bereits am 8. Dezember 2024 aufeinandergetroffen und hatten sich im Penzo 2:2 getrennt.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
9810227+1525
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
107302810+1824
S
S
U
S
U
4
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
5
ComoComoCOM
9621178+920
S
S
S
U
N
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
S
U
S
N
S
7
SSC NeapelSSC NeapelNAP
94231711+614
S
U
N
S
U
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
S
S
S
N
S
9
Juventus FCJuventus FCJUV
94231110+114
N
S
N
U
S
10
FC TurinFC TurinTOR
94141414013
N
S
S
S
U
11
CagliariCagliariCGL
9414813-513
N
N
N
U
S
12
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
93241617-111
U
U
N
S
N
13
CFC GenuaCFC GenuaGEN
9315813-510
S
S
N
S
N
14
LecceLecceLEC
93061019-99
N
N
S
N
N
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
17
AC FlorenzAC FlorenzFIO
91261121-105
U
N
N
N
U
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
U
N
N
N
S
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
N
U
N
N
N
20
VenedigVenedigVEN
9108619-133
N
N
S
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie A 2026/27 belegt Como den vierten Platz und mischt im Kampf um die Spitzenplätze voll mit. Venezia ist dagegen mit 20 Punkten Tabellenletzter, steckt mitten im Abstiegskampf und sucht dringend nach Punkten für den Klassenerhalt.

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