Como gegen Manchester United: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 empfängt Manchester United F.C. am Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 16:45 Uhr GMT (12:45 Uhr EST / 17:45 Uhr BST / 18:45 Uhr SAST).

Cesc Fàbregas und sein formstarkes Team wollen angeschlagene Giganten schlagen

Das ambitionierte Como von Cesc Fàbregas empfängt Manchester United in der Lombardei mit Rückenwind: In der Serie A gelang auswärts ein überzeugender 3:1-Sieg gegen Fiorentina. Manchester United reist dagegen mit einer Serie von sechs sieglosen Pflichtspielen nach Norditalien. Nachdem Como RB Leipzig bereits am 1. Spieltag der Champions League zu Hause mit 4:1 bezwungen hat, will die italienische Überraschungsmannschaft nun gegen Manchester United, das dringend wieder ein Erfolgserlebnis braucht, ihren bislang größten europäischen Erfolg feiern.

Getty Images

Como setzt mit drei Toren in Florenz ein Ausrufezeichen

Como 1907 geht nach einem beeindruckenden 3:1-Auswärtssieg gegen ACF Fiorentina in der Serie A am Sonntag, 18. Oktober, voller Selbstvertrauen in das Europapokalspiel am Mittwoch. Frühe Treffer von Mattia Liberali (31.) und Nico Paz (35.) brachten das Team von Fàbregas klar in Führung, ehe Anastasios Douvikas in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherte. Angetrieben vom dynamischen Spielaufbau durch Nico Paz, Maxence Caqueret und Mattia Liberali nimmt Como seine gefährliche Offensivform mit in den historischen Mittwochabend.

Getty Images

Manchester United spielt vor der Europapokalreise im Pennine Derby remis

Manchester United reist nach einer schwierigen Ergebnisserie in allen Wettbewerben nach Norditalien und will wieder einen Sieg einfahren. Nach einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen Atlético Madrid am 2. Spieltag der Champions League am 13. Oktober erkämpfte sich United am Sonntag, 18. Oktober, an der Elland Road ein 1:1 gegen Erzrivale Leeds United. Bryan Mbeumo erzielte in der 35. Minute die Führung. Mit Mittelfeldspieler und Kapitän Bruno Fernandes sowie den Offensivspielern Bryan Mbeumo und Amad Diallo will United in Italien früh die Kontrolle übernehmen.

Getty Images

Schlüsselduell: Nico Paz gegen Bruno Fernandes

Spielmacher in Topform: Der argentinische Nationalspieler Nico Paz zeigte gegen Fiorentina eine herausragende Leistung (1 Tor, 1 Vorlage, Spielbewertung 8,2). Mit seinen raumgewinnenden Dribblings und Pässen durch die gegnerischen Linien auf engem Raum stellt er eine unmittelbare Gefahr für Uniteds zentrales Mittelfeld dar.

Die Antwort des Kapitäns: Bruno Fernandes bleibt die zentrale Schaltstelle im Team von Michael Carrick. United muss jedoch über Carlos Baleba und Youri Tielemans mehr Kontrolle im Zentrum gewinnen, damit Paz und Maxence Caqueret nicht das Tempo bestimmen.

Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Einordnung zum Spiel: Leny Yoro fehlt Manchester United nach seiner Roten Karte gegen Atlético Madrid gesperrt. Damit müssen Lisandro Martínez und Harry Maguire das Abwehrzentrum stabilisieren. Es ist zu erwarten, dass Fàbregas Como früh hoch pressen lässt und dabei auf die Heimstärke seines Teams setzt: Como blieb in 32 seiner letzten 40 Heimspiele ungeschlagen.

Personal und Kader

Como wird von Cesc Fabregas trainiert. Vor der Partie liegen allerdings weder eine bestätigte Aufstellung noch Informationen zu Verletzungen vor. Weitere Angaben werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Manchester United wird von Michael Carrick geführt. Derzeit liegen weder bestätigte Kaderangaben noch Neuigkeiten zu Verletzungen vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie im Vorfeld des Spiels bekannt werden.

Form

Como hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und zwei verloren, dazu kommt ein Unentschieden. In diesem Zeitraum erzielte das Team neun Tore und kassierte drei Gegentreffer. Zuletzt spielte Como in der Serie A bei der Roma torlos remis. Zuvor hatte das Team seine einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassiert, ein 0:2 gegen Frosinone. Der Höhepunkt der jüngsten Ergebnisse war der 4:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League. In der Serie A gewann Como zudem mit 2:1 gegen Parma. Das jüngste Champions-League-Spiel ging allerdings mit 2:3 gegen Feyenoord verloren, was die Ausgangslage in der Gruppe erschwert.

Manchester United hat große Probleme, konstante Leistungen zu zeigen, und keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Drei davon gingen verloren. Das jüngste Spiel war eine 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid in der Champions League. In der Premier League spielte United sowohl gegen Tottenham als auch gegen Fulham 1:1. Hinzu kamen eine 2:3-Niederlage gegen Brighton im Carabao Cup und ein 0:1 gegen Manchester City. In diesen fünf Spielen erzielte United nur drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Diese Bilanz verdeutlicht, wie groß die Herausforderung für Carrick ist.

Direkter Vergleich

In den verfügbaren Daten sind keine früheren Begegnungen zwischen Como und Manchester United verzeichnet. Diese Partie ist das erste Pflichtspiel der beiden Klubs gegeneinander.