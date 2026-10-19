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Como gegen Manchester United: Vorschau auf die UEFA Champions League – Manchester United seit sechs Spielen sieglos und unter enormem Druck

Como - Manchester United
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Das ambitionierte Como von Cesc Fàbregas will seine beeindruckende Bilanz von 32 Siegen in 40 Heimspielen im Giuseppe-Sinigaglia-Stadion ausbauen. Gegner ist Manchester United, das wettbewerbsübergreifend seit sechs Partien auf einen Sieg wartet.

Como gegen Manchester United: Spieldetails

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Champions League - Spielwoche 3
Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 empfängt Manchester United F.C. am Mittwoch, 21. Oktober 2026, um 16:45 Uhr GMT (12:45 Uhr EST / 17:45 Uhr BST / 18:45 Uhr SAST).

Cesc Fàbregas und sein formstarkes Team wollen angeschlagene Giganten schlagen

Das ambitionierte Como von Cesc Fàbregas empfängt Manchester United in der Lombardei mit Rückenwind: In der Serie A gelang auswärts ein überzeugender 3:1-Sieg gegen Fiorentina. Manchester United reist dagegen mit einer Serie von sechs sieglosen Pflichtspielen nach Norditalien. Nachdem Como RB Leipzig bereits am 1. Spieltag der Champions League zu Hause mit 4:1 bezwungen hat, will die italienische Überraschungsmannschaft nun gegen Manchester United, das dringend wieder ein Erfolgserlebnis braucht, ihren bislang größten europäischen Erfolg feiern.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como setzt mit drei Toren in Florenz ein Ausrufezeichen

Como 1907 geht nach einem beeindruckenden 3:1-Auswärtssieg gegen ACF Fiorentina in der Serie A am Sonntag, 18. Oktober, voller Selbstvertrauen in das Europapokalspiel am Mittwoch. Frühe Treffer von Mattia Liberali (31.) und Nico Paz (35.) brachten das Team von Fàbregas klar in Führung, ehe Anastasios Douvikas in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherte. Angetrieben vom dynamischen Spielaufbau durch Nico Paz, Maxence Caqueret und Mattia Liberali nimmt Como seine gefährliche Offensivform mit in den historischen Mittwochabend.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United spielt vor der Europapokalreise im Pennine Derby remis

Manchester United reist nach einer schwierigen Ergebnisserie in allen Wettbewerben nach Norditalien und will wieder einen Sieg einfahren. Nach einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen Atlético Madrid am 2. Spieltag der Champions League am 13. Oktober erkämpfte sich United am Sonntag, 18. Oktober, an der Elland Road ein 1:1 gegen Erzrivale Leeds United. Bryan Mbeumo erzielte in der 35. Minute die Führung. Mit Mittelfeldspieler und Kapitän Bruno Fernandes sowie den Offensivspielern Bryan Mbeumo und Amad Diallo will United in Italien früh die Kontrolle übernehmen.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Schlüsselduell: Nico Paz gegen Bruno Fernandes

Spielmacher in Topform: Der argentinische Nationalspieler Nico Paz zeigte gegen Fiorentina eine herausragende Leistung (1 Tor, 1 Vorlage, Spielbewertung 8,2). Mit seinen raumgewinnenden Dribblings und Pässen durch die gegnerischen Linien auf engem Raum stellt er eine unmittelbare Gefahr für Uniteds zentrales Mittelfeld dar.

Die Antwort des Kapitäns: Bruno Fernandes bleibt die zentrale Schaltstelle im Team von Michael Carrick. United muss jedoch über Carlos Baleba und Youri Tielemans mehr Kontrolle im Zentrum gewinnen, damit Paz und Maxence Caqueret nicht das Tempo bestimmen.

Taktikanalyse und voraussichtliche Startelf

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Einordnung zum Spiel: Leny Yoro fehlt Manchester United nach seiner Roten Karte gegen Atlético Madrid gesperrt. Damit müssen Lisandro Martínez und Harry Maguire das Abwehrzentrum stabilisieren. Es ist zu erwarten, dass Fàbregas Como früh hoch pressen lässt und dabei auf die Heimstärke seines Teams setzt: Como blieb in 32 seiner letzten 40 Heimspiele ungeschlagen.

Personal und Kader

Como vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Robert SánchezRobert SánchezÁlex ValleÁlex ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Startelf

Manchester United

Trainer

  • Cesc Fàbregas
  • M. Carrick

Como wird von Cesc Fabregas trainiert. Vor der Partie liegen allerdings weder eine bestätigte Aufstellung noch Informationen zu Verletzungen vor. Weitere Angaben werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Manchester United wird von Michael Carrick geführt. Derzeit liegen weder bestätigte Kaderangaben noch Neuigkeiten zu Verletzungen vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie im Vorfeld des Spiels bekannt werden.

Form

COM

COM - Form

PAR
S2-1
FRC
N2-0
ROM
U0-0
FEY
N3-2
FIO
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MUN

MUN - Form

BHA
N2-3
FUL
U1-1
TOT
U1-1
ATM
N2-0
LEE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Como hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und zwei verloren, dazu kommt ein Unentschieden. In diesem Zeitraum erzielte das Team neun Tore und kassierte drei Gegentreffer. Zuletzt spielte Como in der Serie A bei der Roma torlos remis. Zuvor hatte das Team seine einzige Niederlage in diesem Zeitraum kassiert, ein 0:2 gegen Frosinone. Der Höhepunkt der jüngsten Ergebnisse war der 4:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League. In der Serie A gewann Como zudem mit 2:1 gegen Parma. Das jüngste Champions-League-Spiel ging allerdings mit 2:3 gegen Feyenoord verloren, was die Ausgangslage in der Gruppe erschwert.

Manchester United hat große Probleme, konstante Leistungen zu zeigen, und keines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Drei davon gingen verloren. Das jüngste Spiel war eine 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid in der Champions League. In der Premier League spielte United sowohl gegen Tottenham als auch gegen Fulham 1:1. Hinzu kamen eine 2:3-Niederlage gegen Brighton im Carabao Cup und ein 0:1 gegen Manchester City. In diesen fünf Spielen erzielte United nur drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Diese Bilanz verdeutlicht, wie groß die Herausforderung für Carrick ist.

Direkter Vergleich

In den verfügbaren Daten sind keine früheren Begegnungen zwischen Como und Manchester United verzeichnet. Diese Partie ist das erste Pflichtspiel der beiden Klubs gegeneinander.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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