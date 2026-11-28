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Italien Serie A - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Como empfängt Juventus im Stadio Giuseppe Sinigaglia zu einem Serie-A-Duell zwischen zwei Teams, die in der Tabelle nur einen Punkt trennt. Como steht auf Platz fünf, Juventus direkt dahinter auf Rang sechs.

Die Mannschaft von Cesc Fabregas kommt mit einem 1:0-Sieg gegen AEK Athen in der Champions League, den sie am Dienstag, 24. November, holte. Wenige Tage zuvor hatte Como Cagliari in der Liga mit 2:0 geschlagen. Die Siegesserie hebt die Stimmung im Umfeld.

Luciano Spallettis Juventus spielte am Donnerstagabend in der Europa League und gewann mit 4:1 gegen Omonia Nikosia. Nach dem 4:0 gegen Venezia in der Serie A feierte Juventus damit innerhalb weniger Tage zwei deutliche Siege.

Gegen die Zyprer rotierte Spalletti kräftig. Jeff Ekhator stand erstmals in der Startelf und erzielte sein erstes Tor für Juventus, während Kolo Muani und Woltemade zunächst auf der Bank saßen.

In Como muss Juventus mit den in Europa verbrauchten Kräften haushalten und weiterhin Ausfälle in einem Mannschaftsteil verkraften. Como hatte im Vergleich zum Gegner einige Tage mehr Zeit zur Erholung.

Hier findet ihr alle Informationen zu TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei Como dürfte Cesc Fabregas Butez im Tor aufstellen, davor Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon und Kempf in der Abwehr. Für Mittelfeld und Angriff der voraussichtlichen Startelf sind Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci und Douvikas vorgesehen. Como muss auf Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai und Maxence Caqueret verzichten.

Luciano Spallettis Juventus dürfte mit Vicario sowie Bremer, Cabal, Celik und Kelly in der Abwehr auflaufen. Für Mittelfeld und Angriff der voraussichtlichen Startelf sind Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners und Kolo Muani vorgesehen. Nicht zur Verfügung stehen Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara und Milik. Bei keinem der beiden Teams gibt es Sperren.

Aktuelle Form

Como hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Ein Unentschieden gab es nicht. Zuletzt stand ein 1:0 gegen AEK Athen in der Champions League, davor ein 2:0 gegen Cagliari in der Serie A. Die Niederlage gab es am 8. November beim 0:2 gegen Inter. In diesem Zeitraum gewann Como auch mit 1:0 gegen Venezia.

Juventus verbuchte in den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden und blieb ohne Niederlage. Zuletzt gab es ein 4:1 gegen Omonia Nikosia in der Europa League, nach einem 4:0 gegen Venezia in der Liga. Das Unentschieden war ein 2:2 gegen Fiorentina. Außerdem stehen in dieser Phase ein 2:1-Auswärtssieg bei AZ Alkmaar und ein 2:0 gegen Napoli zu Buche.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell fand am 21. Februar 2026 statt, als Como in der Serie A mit 2:0 in Turin gewann. In den fünf erfassten Begegnungen holte Como zwei Auswärtssiege und einen Heimsieg, während Juventus zweimal gewann. Die Torbilanz lautet 8:8.

Tabelle

In der Serie A steht Como auf dem fünften Platz, Juventus ist Sechster.