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Italien Serie A - Spielwoche 13 29. Nov. 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Como empfängt Juventus im Stadio Giuseppe Sinigaglia zu einem Serie-A-Duell zweier Teams, die in der Tabelle nur ein Punkt trennt. Como steht auf Platz fünf, Juventus direkt dahinter auf Rang sechs.

Die Mannschaft von Cesc Fabregas kommt mit einem 1:0-Sieg gegen AEK Athen in der Champions League vom Dienstag, 24. November, in die Partie. Wenige Tage zuvor hatte Como in der Liga Cagliari mit 2:0 besiegt. Die Siegesserie hebt die Stimmung im Umfeld des Vereins.

Juventus von Luciano Spalletti spielte am Donnerstagabend in der Europa League und gewann mit 4:1 gegen Omonia Nikosia. Nach dem 4:0 gegen Venezia in der Serie A hat Juventus damit innerhalb weniger Tage zwei deutliche Siege eingefahren.

Gegen die Zyprer rotierte Spalletti kräftig. Jeff Ekhator stand erstmals in der Startelf und erzielte sein erstes Tor im Juventus-Trikot, während Kolo Muani und Woltemade zunächst auf der Bank saßen.

In Como muss Juventus mit den Kräften haushalten, die das Europapokalspiel gekostet hat. Zudem ist ein Mannschaftsteil weiterhin von Ausfällen betroffen. Como hatte dagegen einige Tage mehr Zeit zur Erholung als der Gegner.

Bei Como von Cesc Fabregas dürfte Butez im Tor stehen, mit Yan Couto, Kaiki, Jacobo Ramon und Kempf in der Abwehr. Im Mittelfeld und Angriff werden Da Cunha, Liberali, Baturina, Milla, Ricci und Douvikas in der voraussichtlichen Startelf erwartet. Como muss auf Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai und Maxence Caqueret verzichten.

Juventus von Luciano Spalletti dürfte mit Vicario, Bremer, Cabal, Celik und Kelly in der Abwehr antreten. Im Mittelfeld und Angriff sieht die voraussichtliche Startelf Conceicao, McKennie, Douglas Luiz, Zhegrova, Koopmeiners und Kolo Muani vor. Nicht zur Verfügung stehen Thuram-Ulien, Locatelli, Yildiz, Nico Gonzalez, Kalulu, Grabara und Milik. Bei keinem der beiden Teams sind Sperren verzeichnet.

Aktuelle Form

Como hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren. Unentschieden gab es keine. Zuletzt stand ein 1:0 gegen AEK Athen in der Champions League, davor ein 2:0 gegen Cagliari in der Serie A. Die Niederlage gab es am 8. November beim 0:2 gegen Inter. In diesem Zeitraum gewann Como auch mit 1:0 gegen Venezia.

Juventus kommt in den letzten fünf Spielen auf vier Siege und ein Unentschieden, ohne Niederlage. Zuletzt gab es ein 4:1 gegen Omonia Nikosia in der Europa League, nachdem Juventus in der Liga Venezia mit 4:0 besiegt hatte. Das Unentschieden war ein 2:2 gegen Fiorentina. Dazu kommen ein 2:1-Auswärtssieg bei AZ Alkmaar und ein 2:0 gegen Napoli.

Bisherige Duelle

Das letzte Duell fand am 21. Februar 2026 statt. Como gewann damals in der Serie A mit 2:0 in Turin. In den fünf vorliegenden Duellen holte Como zwei Auswärtssiege und einen Heimsieg, während Juventus zweimal gewann. Das Torverhältnis liegt bei 8:8.

Tabelle

In der Serie A steht Como auf Platz fünf, Juventus auf Platz sechs.