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Die Rückkehr von Bayern Münchens erkranktem Trainer Vincent Kompany ist weiterhin offen, allerdings gibt es vorsichtigen Optimismus nach der Länderspielpause.

"Ich hatte ein paar richtig gute Telefongespräche mit ihm in den letzten Tagen. Er wirkt sehr positiv und scheint auf dem Weg zur kompletten Erholung zu sein. Wir haben da jetzt kein Datum gesetzt, aber die Länderspielpause gibt eine gute Gelegenheit, um das alles ein bisschen zu reflektieren und mal einzuschätzen, wann er zurückkommen wird", sagte sein Assistent Aaron Danks vor dem Bundesligaspiel am Samstag bei Mainz 05.

Kompany fällt derzeit wegen einer Hirnhautreizung aus. Der 40-Jährige hat das Krankenhaus vergangene Woche verlassen.

Neben Kompany müssen die Münchner in Mainz weiterhin auf die verletzten Luis Díaz, Serge Gnabry, Ismael Saibari und Jamal Musiala verzichten. Bei Díaz und Musiala gibt es die Hoffnung, dass sie nach der zweiwöchigen Länderspielpause wieder "voll ins Mannschaftstraining einsteigen", so Danks. Dies sei ein "sehr positiver Fortschritt". Allerdings wollte der Engländer bei beiden "keine Deadline" für ein Comeback setzen, "das ist schwierig".

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Gegen Mainz rechnet der Münchner Interimscoach dagegen wieder mit dem angeschlagenen Aleksandar Pavlovic. "Er hat das Training voll durchgezogen. Wir müssen nur abwarten, wie sich seine Beine erholen", sagte Danks. Auch bei Torwart Manuel Neuer sehe es "gut aus". Dafür deutete er an, dass Alphonso Davies geschont wird: "Es gibt ein paar Spieler, die wir wegen der hohen Belastung ein bisschen rausnehmen. Alphonso Davies eventuell. Da müssen wir vorsichtig sein."