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Nach zweimonatiger Verletzungspause steht Jamal Musiala beim FC Bayern vor seinem Comeback.

Der 23-Jährige gehört im Bundesligaspiel des Rekordmeisters am Freitagabend gegen den 1. FC Köln erstmals wieder dem Kader an, sitzt aber zunächst auf der Bank.

Der Nationalspieler hatte den Münchnern seit seinem Muskelfaserriss während der Länderspielpause am 24. September gefehlt. Zuletzt hatte er am 18. September beim 7:0 gegen Union Berlin auf dem Platz gestanden.

Neben Musiala kehrt auch Trainer Vincent Kompany knapp vier Wochen nach seinem Zusammenbruch in Folge einer Hirnhautreizung auf die Bank zurück. Er war von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten worden.

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Im Vergleich zum Spiel gegen Mainz, dem letzten vor der Länderspielpause, nimmt Kompany gezwungenermaßen eine Änderung vor. Für den verletzten Kapitän Manuel Neuer steht Jonas Urbig im Tor. Verzichten müssen die Bayern neben Neuer auf Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry und Alphonso Davies.