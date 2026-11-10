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Vincent KompanyGetty Images
Falko Blöding

Comeback an der Säbener Straße: Vincent Kompany nimmt beim FC Bayern seine Arbeit wieder auf

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Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany hat seine Arbeit nach überstandener Krankheit wieder aufgenommen.

Wie die tz berichtet, tauchte der Belgier erstmals seit seinem Zusammenbruch am 23. Oktober wieder an der Säbener Straße auf. Um zehn Uhr habe er in seinem Büro am Computer gesessen und auch einen kurzen Austausch mit seinem Assistenten Floribert Ngalula gehabt.

Vor zweieinhalb Wochen war Kompany nach seinem Kollaps am Rande einer Trainingseinheit der Bayern-Reserve ins Krankenhaus gebracht und Untersuchungen unterzogen worden. Eine Hirnhautreizung wurde dabei festgestellt und Kompany bei dessen anschließender Genesung ein striktes Fußballverbot erteilt. Während seiner Abwesenheit wurde er von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte bereits am Sonntag im Bayerischen Rundfunk angekündigt, dass Kompany demnächst die FCB-Profis wieder betreuen werde. In "zwei, drei Wochen" sei es so weit, so der Klubpatron. Er präzisierte: "Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen."

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Kompany könnte also beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am 20. November wieder an der Seitenlinie stehen. Fünf Tage später wartet OSC Lille in der Champions League (25. November), ehe am darauffolgenden Samstag ein Gastspiel beim HSV ansteht.

FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-ARSENALGetty Images

Geschrieben vonFalko Blöding

Managing Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: Eine glückliche Fügung führte mich während des Studiums im wunderschönen Münster zu GOAL, wo ich 2007 anheuerte und bis heute tätig bin. Damit bin ich ein echtes Urgestein in unserer Redaktion. Ich habe diverse (bzw so ziemlich alle) Positionen durchlaufen und durfte mich in unterschiedlichsten Rollen austoben. Seit 2022 bin ich Managing Editor und im Tagesgeschäft hauptsächlich als CvD im Einsatz.

Wie ich zum Fußball gekommen bin: Die Liebe zum Fußball kam mit Otto Rehhagels Werder Bremen. So mochte ich dann als junger Steppke nicht nur das runde Leder, sondern hatte praktischerweise auch gleich einen Lieblingsklub. International faszinierte mich früh Manchester United. Wir sprechen also von zwei Klubs, die in den vergangenen Jahren nur selten vergnügungssteuerpflichtig waren.

🎯 Ich beschäftige mich vor allem mit :

Allem, womit ein CvD zu tun hat.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente :

Werders 5:3 gegen Anderlecht nach 0:3-Pausenrückstand. Irre Nordderby-Wochen zwischen Werder und dem HSV 2009. Deutschland vs. Argentinien bei der WM 2006. Als John Terry im CL-Finale 2008 ausrutschte. Natürlich auch Götzes Tor im WM-Finale von Rio.

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