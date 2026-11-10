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Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany hat seine Arbeit nach überstandener Krankheit wieder aufgenommen.

Wie die tz berichtet, tauchte der Belgier erstmals seit seinem Zusammenbruch am 23. Oktober wieder an der Säbener Straße auf. Um zehn Uhr habe er in seinem Büro am Computer gesessen und auch einen kurzen Austausch mit seinem Assistenten Floribert Ngalula gehabt.

Vor zweieinhalb Wochen war Kompany nach seinem Kollaps am Rande einer Trainingseinheit der Bayern-Reserve ins Krankenhaus gebracht und Untersuchungen unterzogen worden. Eine Hirnhautreizung wurde dabei festgestellt und Kompany bei dessen anschließender Genesung ein striktes Fußballverbot erteilt. Während seiner Abwesenheit wurde er von seinem Co-Trainer Aaron Danks vertreten.

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte bereits am Sonntag im Bayerischen Rundfunk angekündigt, dass Kompany demnächst die FCB-Profis wieder betreuen werde. In "zwei, drei Wochen" sei es so weit, so der Klubpatron. Er präzisierte: "Also nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen."

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Kompany könnte also beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln am 20. November wieder an der Seitenlinie stehen. Fünf Tage später wartet OSC Lille in der Champions League (25. November), ehe am darauffolgenden Samstag ein Gastspiel beim HSV ansteht.

Getty Images