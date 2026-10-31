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So seht Ihr Colorado Rapids gegen Chicago Fire FC mit einem VPN

Ihr möchtet Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einem anderen Teil der Welt darauf zugreifen, wo geografische Beschränkungen gelten könnten? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

Wählt einen zuverlässigen VPN-Dienst . Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ExpressVPN ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheidet Euch für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter (z. B. ) und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählt einen Serverstandort . Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht zur internationalen Übertragung oben an).

. Wählt einen VPN-Server in dem Land aus, in dem das Spiel offiziell übertragen wird (seht Euch dazu unsere Übersicht zur internationalen Übertragung oben an). Verbindet Euch mit dem Server . Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern.

. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Ruft den offiziellen Sender auf. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält.

Meldet Euch an und findet den Stream. Erstellt ein Konto beim offiziellen Anbieter oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

USA MLS - Spielwoche 33 31. Okt. 2026 - 21:30 Dick's Sporting Goods Park

Die Colorado Rapids empfangen Chicago Fire FC im Dick's Sporting Goods Park in Commerce City zu einem Spiel der Major League Soccer, bei dem für die beiden Teams Unterschiedliches auf dem Spiel steht.

Die Rapids von Matt Wells stehen auf Platz sieben der Western Conference. Damit haben sie weiterhin Chancen auf die Playoffs, doch in der Schlussphase der regulären Saison bleibt kaum Spielraum für Fehler. In ihren letzten fünf Spielen gelang ihnen nur ein Sieg. Drei Unentschieden zeigen, dass die Mannschaft zwar Punkte erkämpfen kann, sich aber schwertut, Druck in Siege umzumünzen.

Chicago Fire reist als Vierter der Eastern Conference nach Colorado und hat seinen Playoff-Platz bereits sicher. Die Mannschaft von Gregg Berhalter spielte zuletzt 2:2 gegen Orlando City. Nach den vorangegangenen Siegen gegen Atlanta United und New York City FC setzte sich damit eine wechselhafte Serie fort.

Das jüngste Auswärtsspiel von Chicago Fire endete mit einem 3:2-Sieg bei Atlanta United. Das Ergebnis zeigte, dass Berhalters Mannschaft auch auswärts überzeugen kann. Allerdings haben zwei Unentschieden in Folge, zuletzt gegen Orlando, vor der Reise in den Westen den Schwung zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Saison gebremst.

Für Colorado ist es ein Spiel, das die Mannschaft gewinnen muss. Ein Unentschieden gegen die San Jose Earthquakes im letzten Spiel hielt ihre Chancen aufrecht. Wells wird jedoch wissen, dass Punktverluste zu Hause gegen ein Team, das nichts mehr beweisen muss, teuer werden könnten.

Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um Colorado Rapids gegen Chicago Fire FC live zu sehen, einschließlich TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit.

Personal und Kader