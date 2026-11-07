So seht Ihr Club Brügge gegen Anderlecht mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Rechteinhaber. Ruft die Website auf oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

Belgien Jupiler League - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 07:30 Jan Breydel Stadion

Club Brügge empfängt Anderlecht im Jan-Breydel-Stadion in Brügge zu einer Partie der First Division A. Dabei trifft der Tabellenführer auf eine Mannschaft, die den Rückstand auf die Spitze verkürzen will.

Die Mannschaft von Ivan Leko ist in herausragender Form. Fünf Siege aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zeigen, dass sie ihren Rhythmus gefunden hat. Zu dieser Serie gehört auch der denkwürdige Champions-League-Sieg gegen PSV Eindhoven im jüngsten Spiel.

Anderlecht, trainiert von Vitor Bruno, geht mit einer anderen Art von Rückenwind in die Partie. Auf einen 4:1-Ligasieg gegen Westerlo folgte ein 2:0-Erfolg gegen Salzburg in der Europa League. Die deutliche 0:4-Niederlage gegen Gent Anfang Oktober ist allerdings noch in frischer Erinnerung.

Das Titelrennen in Belgien verleiht der Begegnung zusätzliche Bedeutung. Club Brügge steht an der Spitze der Jupiler League, Anderlecht belegt Platz fünf. Damit hat das Spiel erhebliche Bedeutung für die Saisonziele beider Vereine.

Ein Sieg in Brügge wäre für Anderlecht ein klares Signal im Titelkampf. Club Brügge würde mit drei Punkten seine Position an der Tabellenspitze festigen und unterstreichen, dass es derzeit die Mannschaft ist, die es in Belgien zu schlagen gilt.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wo Ihr Club Brügge gegen Anderlecht sehen könnt.

Personalsituation und Kader