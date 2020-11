FC Bayern: Claudio Pizarro nennt seinen Lieblings-Mitspieler beim FCB

Claudio Pizarro spielte während seiner Karriere zweimal für den FC Bayern. Nun hat er seinen Lieblingsmitspieler dort genannt.

Claudio Pizarro hat eine Frage nach seinem Lieblings-Mitspieler beim mit Ze Roberto beantwortet. "Er war einer der wichtigsten Spieler für mich, weil er mir immer meine Tore vorbereitet hat", sagte Pizarro in einem Interview mit bundesliga.com. "Er hat mich immer wieder überrascht."

Der mittlerweile 42 Jahre alte Peruaner Pizarro spielte von 2001 bis 2007 und von 2012 bis 2015 für den FC Bayern, von 2002 bis 2006 an der Seite des Brasilianers Ze Roberto.

Claudio Pizarro schwärmt von Joshua Kimmich

Im vergangenen Sommer beendet Pizarro nach seinem dritten Engagement bei seine Karriere. Am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) kommt es in der zum Duell zwischen seinen beiden ehemaligen Klubs. "Ich bin im Moment bei Bayern. Also hoffe ich, dass sie gut spielen und das Spiel gewinnen", sagte Pizarro, der als Markenbotschafter des FC Bayern tätig ist.

Von der aktuellen Mannschaft hat es Pizarro besonders Joshua Kimmich angetan, der das Spiel jedoch verletzt verpassen wird: "Er ist ein sehr professioneller Spieler. Und als solcher lernt man immer dazu, versucht, neue Dinge aufzugreifen, andere Spieler zu beobachten, Situationen zu analysieren, immer nach vorne zu schauen und immer zu versuchen, sich zu verbessern. Ich glaube, das hat ihn zu einem so wichtigen Spieler im Verein und in der Nationalmannschaft gemacht."